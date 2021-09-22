В Сертолово построят новый транспортно-пересадочный узел

Принято решение о строительстве нового масштабного транспортно-пересадочного узла в Ленинградской области – он расширит связь области с Петербургом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, транспортно-пересадочный узел Сертолово объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Так, от Левашово до Сертолово будет курсировать пятивагонный электропоезд. Современная «Ласточка» сможет вместить в себя до 800 пассажиров. От ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники начнут курсировать автобусы.

Ожидается, что новый транспортно-пересадочный узел не только улучшит транспортное сообщение между Сертолово и Северной столицей, но и поможет разгрузить пассажирский поток с Выборгского шоссе. Объем финансирования проекта составит около 5,75 млрд рублей. Срок реализации – 2024 год.