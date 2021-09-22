О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово построят новый транспортно-пересадочный узел

0 Комментариев

Принято решение о строительстве нового масштабного транспортно-пересадочного узла в Ленинградской области – он расширит связь области с Петербургом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, транспортно-пересадочный узел Сертолово объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Так, от Левашово до Сертолово будет курсировать пятивагонный электропоезд. Современная «Ласточка» сможет вместить в себя до 800 пассажиров. От ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники начнут курсировать автобусы.

Ожидается, что новый транспортно-пересадочный узел не только улучшит транспортное сообщение между Сертолово и Северной столицей, но и поможет разгрузить пассажирский поток с Выборгского шоссе. Объем финансирования проекта составит около 5,75 млрд рублей. Срок реализации – 2024 год.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Срок за звонок
  2. Планов много и средства есть
  3. Тревога по звонку
  4. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code