В Ленобласти ограничили посещение стационаров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал очередное постановление, регулирующее «антиковидные» ограничения. Согласно документу, посещения учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием теперь возможно только близким родственником.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для посещения данных учреждений необходимо иметь на руках свидетельство о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или справку о том, что человек переболел ковидом в течение последних полугода. При отсутствии данных документов необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не позднее 72 часов.

При этом руководителям учреждений рекомендовано организовывать встречи на открытом воздухе или в отдельном помещении с последующей дезинфекцией поверхностей после каждого визита. Посетители должны соблюдать масочный режим.