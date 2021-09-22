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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти ограничили посещение стационаров

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал очередное постановление, регулирующее «антиковидные» ограничения. Согласно документу, посещения учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием теперь возможно только близким родственником.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для посещения данных учреждений необходимо иметь на руках свидетельство о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или справку о том, что человек переболел ковидом в течение последних полугода. При отсутствии данных документов необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не позднее 72 часов.

При этом руководителям учреждений рекомендовано организовывать встречи на открытом воздухе или в отдельном помещении с последующей дезинфекцией поверхностей после каждого визита. Посетители должны соблюдать масочный режим.

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