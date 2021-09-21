Салон красоты из Петербурга прорвался на рынок бьюти-индустрии Всеволожского района

Основатели клуба красоты «Девятка» буквально ворвались на рынок Всеволожского района. Вот уже три года этот успешный бизнес развивается и оплачивает налоги в районную казну.

– На рынке бьюти индустрии в Мурино мы оказались три года назад, – рассказывают владельцы салона Сергей и Кирилл. – Мы около десяти лет успешно работаем на рынке Петербурга. Решили расширить географию нашего бизнеса.

По словам предпринимателей, в то время в Мурино не было клубов красоты.

– Долго думали и стали первопроходцами в этом направлении. Не скроем, это был рискованный шаг. Сомневались в успешности нашей инициативы. Глядя на частный сектор рядом, не раз задумывались над вопросом, сможем ли вытянуть бизнес? Сейчас, спустя годы, не жалеем. Риск был оправданный.

По словам клиентов салона, отношение в клубе очень дружелюбное и внимательное.

– Клиент всегда прав, – считают основатели бизнеса, поэтому подстраиваются под требования посетителей салона. – А еще, к работе всегда надо относиться творчески. Кажется, что простая стрижка, а на самом деле мастер должен подходить к своему делу с импровизацией и душой. Только так можно добиться действительно стоящих результатов и наработать преданных клиентов.

Ирэн Овсепян