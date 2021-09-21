Ленинградская панорама. Велоокно в Европу

В Светогорске завершили строительство первой в России трансграничной велосипедной дорожки. Маршрут связал Ленинградскую область и финскую Иматру. Региональный отрезок современной транспортной инфраструктуры опробовали участники велопробега.

С железным другом

Четвертого сентября Светогорск пересел на велосипед. В местном парке собрались дети и взрослые, к ним присоединились гости из Выборга, около 200 человек преодолели путь из Петербурга.

Все с двухколесным транспортом! Настроены решительно, вскрывают стартовые пакеты с защитными масками, яркими жилетами, шлемами, листают буклеты о правилах безопасности на дороге. Обступили лидера Коломяжского велоклуба Александра Соловьева, который советует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, активных людей даже как-то не по себе… Взять, что ли, через мобильное приложение напрокат и выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяженностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми и начинающим. А 17-километровая трасса рассчитана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она сложная, с затяжными подъемами и спусками, зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы.

В «доковидные» времена этот живописный маршрут был популярен и среди финских велопутешественников. Между Светогорском и Иматрой шло интенсивное движение – в 2019 году границу здесь пересекли 33 тысячи туристов на двухколесном транспорте.

Еще в 2017-м администрация Светогорска и мэрия Иматры выступили с инициативой строительства велоинфраструктуры между городами-побратимами. Обратились в Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Так появился проект «Велодвижение», ключевым звеном которого стала велодорожка Светогорск – Иматра, как часть проходящих по Лен­области международных маршрутов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл грант программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия». Общий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

Солнце в спицах

Протяженность российской части велотрассы – девять километров, из них четыре, пролегающие по светогорским улицам, обустроены в рамках приграничного сотрудничества.

Светогорцы успели новшество оценить. «Сын обожает кататься в парке. С появлением велодорожки прогулки продлились. покрытие ровное, оборудованы съезды, пересечения проезжей части. Я спокойна за безопасность ребенка!» – говорит Юлия Сердюк, мама семилетнего Даниила, стартовавшего на коротком маршруте.

А семиклассница Яна Горбачева в школу теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому же утром удается поспать на полчаса дольше. Школьники Светогорска проявили на велопробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала запоминать – 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». Многие дети рвались на 17-километровую дистанцию, но правила допускали на нее только совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников детского велоклуба Master sport kids из Петербурга – семилетних Алисы Яшиной и Влада Алексеева. Ребята отлично подготовлены, имеют солидный опыт соревнований и на трассе дали фору многим взрослым участникам. Держались в первых рядах, не отставали от тренера Тимура Гиззатуллина и председателя комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка.

На финише всем участникам велопробега вручили памятные медали. Как по заказу, во второй половине дня тучи раздвинулись и солнце приветствовало спортсменов.

Настрой на активный отдых

Светогорская велодорожка не прерывается до самой границы с Финляндией. Ее планировку увязали с реконструкцией автотрассы «Скандинавия».

На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитивные перемены. Обустроены зона отдыха, велопарковка с местом для ремонта, велополоса, чтобы проходить паспортный контроль на велосипеде. Финская сторона продолжает тянуть велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с пандемией – и откроется сквозное велодвижение между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. В Ленобласти этот день прошел под знаком активного отдыха. В Приозерском районе открылась «Ореховская велотропа», адресованная туристам с разным уровнем физподготовки: велосипедистам предложены дистанции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам – на 4 км. Установлены щиты с картами маршрутов и промежуточные марки, на поворотах имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участники девятого в этом году районного фестиваля «Вело 47» после велопробега провели экологическую акцию «Чистый берег» в Большом Кузьмоловском карьере.

Комфортно и безопасно

В регионе – огромный запрос на безопасное и комфортное использование велосипеда и других средств индивидуальной мобильности. Об этом говорят данные исследования, проведенного Центром компетенции Ленобласти.

После опроса 10 тысяч жителей выяснилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая по сентябрь 55,6 % респондентов передвигаются на нем несколько раз в неделю. Если появится велоинфраструктура (дорожки и полосы, парковки, точки проката и т. д.), число тех, кто выбирает двухколесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной частью транспортной инфраструктуры Ленобласти. «Главное – трассировка велодорожки. На предварительном этапе нужно оценить ее потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, избежав конфликта с пешеходами и автомобилистами, – объясняет председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. – Регион развивает велодвижение не только в плане туризма, поддержки экологии и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем с Росгранстроем, занимаясь транспортным сообщением в приграничных зонах. Велодорожки должны работать на агломерацию Петербурга и Ленобласти. Сейчас определяемся с такими маршрутами. Возможно, это будет Кудрово или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова

Фото: Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти

«Грамотно организованные маршруты для велотренировок или бега, спортивные площадки во дворах и велодорожки дают намного больший эффект для развития массового спорта, чем большой ледовый дворец. Бассейны, фоки, стадионы, безусловно, должны быть в районных центрах, но ключевую задачу нацпроекта по вовлечению в спорт 70 % населения только с их помощью выполнить нереально. Начинать нужно с поддержки небольших проектов, доступных для жителей. Поэтому в Ленобласти запущены «Тропа 47» и «Вело 47». Проекты набирают все большую популярность как у ленинградцев, так и у туристов из Петербурга». – Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям

Маршруты для велосипедистов

В Ленобласти предусмотрены следующие туристические веломаршруты: «Вокруг Череменецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», «Линдуловская роща», «Колтушские высоты» (1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Борисово», «Ленинградское полукольцо».

Велопутешественникам также доступны универсальные маршруты: «Вепсский лес», «Радоновые источники и озера в деревне Лопухинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свирский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви», «Деревянное кольцо».

В рамках проекта «Вело 47» в 2021 году запланировано создание велодорожек

в Выборге (2,6 км, план на 2024 г. – 11,6 км),

в Гатчине (3,2 км, план на 2024 г. – 7,54 км),

во Всеволожске (761 м, план на 2022 г. – 1,9 км).