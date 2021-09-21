Благоустройство «Березовой рощи» в Кудрово завершат к концу сентября

Открытие долгожданной благоустроенной зеленой зоны возле перка «Оккервиль» в Кудрово вновь откладывается, но власти контролируют ситуацию – об этом сообщает администрация Заневского городского поселения.

По плану проект нового сквера «Березовая роща» должен быть завершен к 1 сентября, однако подрядную организацию подвели недобросовестные партнеры, задержавшие поставку строительных материалов на несколько месяцев.

Кроме того, подрядчик, установив наружное освещение, не обеспечил охрану объекта, в результате чего менее чем через сутки неизвестные проникли на стройплощадку и украли электрический кабель.

Администрация Заневского поселения обещает наказать рублем всех виновных, поскольку в муниципальный контракт предусматривает штрафы и пени буквально за каждый день задержки. Также контрактом не предусмотрено авансирование работ, поэтому расчет с подрядной организацией будет произведен только после окончания всех работ. В настоящее время компания-подрядчик рассчитывает сдать объект в конце сентября.

Проект благоустройства сквера «Березовая аллея» в Кудрово реализуется в рамках программы «Комфортная городская среда», его стоимость составляет 17 миллионов рублей. Горожан ожидают удобные дорожки с деревянным настилом, спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом, уютные скамейки, декоративные кустарники и цветники.

Светлана Завадская