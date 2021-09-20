Юкковское поселение стало героем телепередачи

18 сентября на телеканале «Санкт-Петербург» была показана очередная передача из цикла «Малые родины большого Петербурга». Выпуск был целиком посвящен деревне Юкки.

15 минут на экране демонстрировались красивые кадры: Юкковское озеро, зелёные холмы и уникальный по своей архитектуре храм Рождества Иоанна Предтечи. В передаче снимались местные жители – настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, доктор богословия Григорий Григорьев, доктор исторических наук Дмитрий Савинов. Местные легенды и предания рассказали старожил Юкков Екатерина Ольхина и представитель финской диаспоры Александр Линдунен.

Юкки поразили авторов передачи не только красотой природы, но и своей историей. Это деревня связана с такими старинными русскими дворянскими фамилиями, как Орловы, Левашовы, Лопухины, Вяземские. В этих местах любил бывать Александр Блок и, есть предположение, что Федор Шаляпин. На одной из юкковских дач умерла мама Ульянова-Ленина. В дореволюционные времена эту местность облюбовали швейцарцы. Они проводили здесь со своей диаспорой национальные праздники, объясняя это тем, что Юкки напоминают им Швейцарию. В советское время в местном клубе выступали: Борис Гребенщиков и группы «Фламинго», «Земляне», «Санкт-Петербург» и другие. Здесь снимались эпизоды к фильмам «Начальник Чукотки», «Укротительница тигров», сцена дуэли между Ленским и Онегиным из фильма «Евгений Онегин» и многие другие.

Также в телепередаче напомнили, что когда-то Юкки были крупным спортивным центром. В советское время на здешних холмах проходили чемпионаты СССР и даже этапы Кубков мира по мотокроссу. Эти соревнования собирали десятки тысяч зрителей. Еще об одной страничке спортивной истории поселка напоминает местный лыжный трамплин. Он построен в советское время и сейчас находится в аренде у Спортивной школы олимпийского резерва Выборгского района Санкт-Петербурга.

Людмила Однобокова