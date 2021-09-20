Более 600 спортсменов Ленобласти приняли участие в «Кроссе наций»

На старт ежегодного всероссийского забега «Кросс нации» вышли более 600 жителей Ленинградской области ─ представители 15 районов региона. Главной площадкой для спортсменов и любителей бега стал парк Романовка в Кингисеппе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, представители Всеволожского района сумели отличиться и заняли призовые места на всех дистанциях. Так, на дистанции в 2 км второе место занял наш земляк Арсений Зуев, а спортсменки Ирина Умницына и Марина Березина заняли второе и третье места на дистанции в 6 км. На дистанции в 8 км «серебро» у Алексея Ткача. Хорошо выступил и Вячеслав Зуев, сумевший занять почетное третье место в дистанции 12 км.

Особенно сильно всеволожские спортсмены выступили на дистанции в 4 км. Здесь наши бегуны взяли и «золото», и «серебро». Правда, почетные места пришлось разделить: так, первое место взяли Дмитрий Лукин из Всеволожского района и Семен Князев из Бокситогорского района, а «серебро» разделили между собой наши земляки – Сергей Лукин и Степан Мякотин.