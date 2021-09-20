Акция «Стоп, борщевик!» прошла в Музее-усадьбе Н.К. Рериха

«Стоп, борщевик!» — такую акцию провели в Волосовском районе Ленинградской области для привлечения внимания к проблеме распространения опасного сорняка. Место действия – исторический парк «Музея-усадьбы Н.К. Рериха». На территориях объектов культурного наследия эта проблема стоит особенно остро. Поэтому на борьбу вышли: сотрудники Музейного агентства, волонтёры культурного наследия, а также неравнодушные жители деревни Извара.

Всего в акции приняло участие 60 человек. Участок земли, особенно пораженный борщевиком, выбрали у Форельной башни на территории усадьбы, где и провели эксперимент – засеяли его семенами растений «вытеснителей». Подготовить землю заранее помогла местная администрация, предоставив трактор.

По мнению специалистов, именно плотная высадка замещающих растений, таких как люпин, топинамбур, является одним из самых эффективных способов борьбы с борщевиком. Кошение, выжигание приносит лишь временный результат. В конце 19 века, когда художник Николай Константинович Рерих жил в усадьбе, такой проблемы не было. Его хозяйство было процветающим и занимало несколько сотен гектар.

Сегодня историческому парку с ценной ландшафтной композицией требуется помощь. Ведь Борщевик Сосновского дает до 20 тысяч семян с одного растения, не боится заморозков и засухи. И только регулярный посев семян растений «вытеснителей», возможно, изменит это положение. Результат эксперимента увидят весной. В случае успеха подобные акции будут проводиться и на других объектах Музейного агентства.

Проект «Сорок седьмой»