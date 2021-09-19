Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал во Всеволожском районе

Сегодня, 19 сентября, в Единый день голосования глава 47-го региона Александр Дрозденко приехал исполнить свой гражданский долг в Юкковское сельское поселение, в деревню Лупполово, на 131 УИК. По давно сложившейся традиции губернатор приехал на раритетной автомашине «Победа».

– С утра проехал по нескольким избирательным участкам Всеволожского района, – сказал на пресс-подходе журналистам Александр Юрьевич. – Заметил, что много людей активно голосуют на участках. На всех УИК работают КОИБы. Подсчеты показали, что за два дня проголосовали около 25% избирателей. Это средняя активность, которая говорит, что выборы в Ленинградской области проходят спокойно. По личным наблюдениям, в сельских поселениях больше всего голосуют в последний день. Также заметил, что настроение у большинства хорошее. Я даже поговорил наблюдателями из оппозиции. Они тоже в целом довольны.

Как отметил Александр Дрозденко, до него доходит информация, что на некоторых участках бывают споры и недопонимания.

– Это, прежде всего, связано с острой борьбой среди муниципальных кандидатов, – считает губернатор. – У каждого кандидата свои эмоции. Таковы издержки избирательного процесса. Я сам сторонник того, чтобы любые споры решались путем диалога. Каждый гражданин волен проголосовать так, как он считает нужным. Ожидаемая явка примерно 40 %.

– Все спокойно, – говорит председатель УИК № 131 Людмила Матюнина. – У нас на участке числится 1400 избирателей. Явка отличная. Даже в пятницу исполнить свой гражданский долг пришло много избирателей.

– КОИБы работают нормально, – отмечает член территориальной избирательной комиссии Всеволожского района с правом совещательного голоса Александра Пашникова. – За два дня проголосовали уже примерно 20 % избирателей. У нас в этом году довыборы по шести местным округам.

Ирэн Овсепян