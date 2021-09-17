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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На избирательных участках Ленобласти началось голосование

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Сегодня стартовало трехдневное голосование, которое будет проходить по всей стране с 17 по 19 сентября. В Ленинградской области выборная кампания проходила достаточно конкурентно, но спокойно. Теперь жителям региона осталось выполнить свой гражданский долг и выбрать достойных кандидатов в Государственную Думу и областной парламент.

Напоминаем, в дни голосования мы будем выбирать депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Ленинградской области и муниципальных органов власти там, где истек срок полномочий местных депутатов или назначены довыборы на места выбывших народных избранников. Призываем земляков: проявите свою активную гражданскую позицию!

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