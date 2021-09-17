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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Мироощущение Юрия Полевого

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Юрий Алексеевич Полевой сейчас находится на даче в поселке Куйвози. Забор вокруг нее невысокий – видно все, что творится во дворе. Кто идет мимо, тот обязательно останавливается. И на лице появляется улыбка, потому что во дворе расставлены куклы.

Вот старик со старушкой сидят на скамейке, на солнышке греются. А рядом с ними внучата на качелях качаются – тоже кукольные. С другой стороны дома – большой игрушечный колодец, а возле него – кукла-девушка с ведром, она пришла за водой. В центре двора на полянке отдыхают игрушечные олени. И даже на бачках для воды Юрий Полевой нарисовал кокетливые глазки. Композицию с бачками он назвал «объяснение в любви». И даже установил в своем дворе подсветку. По вечерам к дому приходят люди из соседних садоводств – полюбоваться.

Человеку, который создал всю эту радость, в этом году исполнилось 80 лет. Но он рассказывает:

– Я плохо себя чувствую, когда ничего не делаю. Для меня сейчас проблема, что в 6 часов утра я не знаю, куда себя деть. Потому что по уставу садоводства в это время не имею права ни стучать, ни станок запускать. А вот потом… Конечно, бегом делать уже не могу, но потихонечку.

Что касается кукол, то за этой красотой стоит вполне практичное применение: Юрий Алексеевич ввел на даче севооборот. Один год половину участка засаживает, другая половина отдыхает. Потом посадки меняет местами. И вот там, где земля отдыхает, появляются куклы:

– К магазинным пластмассовым игрушкам у меня душа не лежит: они все одинаковые, в них нет жизни. А мне захотелось, чтобы мой кукольный дед стал ближе к жизни – вот теперь он сидит с супругой на скамейке, на них надеты шляпки от солнца. Бывает – иду, увижу что-нибудь интересное и тут же решаю: а как это сделать поживее?

Но он не только кукол мастерит. Увлечений много. В год своего 80-летия выпустил книгу стихов. Она называется: «Ордер». Пояснение необычному названию можно найти в одном из стихотворений. Юрий Алексеевич пишет, что сама судьба выдала ему ордер на любовь. И вся книга 80-летнего мужчины посвящена теме любви. Это – и любовь к женщине, и любовь к сестре, и такое понятное всем: «Сегодня встал, а солнце ярче светит – Сегодня в гости приезжают дети!»

Очень уже нравится его друзьям также следующее стихотворение:

«Край Куйвозовский,
 Мой дорогой.
 Больше полвека,
 Как я с тобой. (…)
 С ветром шальным
 По полям здесь кружил,
 С речкой, с озерами
 Крепко дружил.
 Манит листву
 Роняющий лес
 Под глубиною
 Осенних небес.
 Делится воздух
 Своей чистотой
 И ароматом –
 Цветущей весной…» 

При этом сам Юрий Алексеевич не считает себя поэтом. Он говорит, что просто поделился тем, что накопилось в его душе – ощущением красоты. С этим ощущением он как будто и появился на свет. Вы думаете – у него была легкая биография? – Вовсе нет.

Отец – военный офицер, мама – военная операционная медсестра. Они познакомились на советско-финской войне. В 1941 году, в Эстонии, у них родился первенец Юрий, а вскоре началась Великая Отечественная. Отец остался прикрывать Таллинский переход Балтийского флота, там и пропал без вести. Так что отца своего Юрий Алексеевич не помнит. Маму с ребенком в тот год отправили в эвакуацию. А сразу после войны она со своим новым мужем и уже с двумя детьми поселилась в Ленинградской области. Детство Юрия Алексеевича прошло в поселке Сосново, где он окончил десятилетку. Но обо всех перипетиях судьбы мы рассказать не можем. Для нас главное, что всю жизнь в нем боролись два начала: склонность к романтике и приземленность, практические запросы. Когда в 1958 году поступил в Ленинградский авиационный институт – это было от романтического склада характера. В те годы человек в космос еще не полетел, а вот спутники уже запускали. И Юрий Полевой мечтал стать инженером первых космических аппаратов.

Но позже пришел к выводу, что это не его призвание. И всю свою жизнь посвятил самой земной профессии: стал инженером на строительстве дорог. В дорожном хозяйстве сменил несколько должностей, например, с 1991 по 1995 год работал заместителем директора «Ленавтодора». Это он руководил строительством дороги от Сосново до Приозерска («15 километров до Приозерска не дотянули»). Под его началом были протянуты ветки в Громово, в Елизаветинку, через деревню Скотное. Это – Всеволожский район. И квартиру Юрий Полевой тоже получил в нашем районе, в деревне Васкелово. У него к этому времени уже была и жена, и двое детей: мальчик и девочка. Забегая вперед, скажем, что сейчас у него – трое внуков.

А стремление к красоте никуда не делось. Еще когда Юрий Полевой работал в «Ленавтодоре», случались командировки в Москву. Там он пристрастился покупать значки. Сделал дома стенды, на которых разместил около 3 000 значков. Потом увлекся выжиганием картин на дереве. Занимался этим после работы или в свои выходные. Одновременно в Васкелово так красиво обустроил участок под окном, что признали победителем конкурса и местная администрация наградила его косилкой.

В 1986 году Юрию Полевому выделили дачный участок в поселке Куйвози. Здесь его талант обустраивать землю проявился в полной мере. Он шутит, что все это происходит из-за магии имени. «Юрий» в переводе с греческого обозначает «земледелец». А фамилия его тем более тянет к земле. Дом на даче Юрий Полевой построил сам. Украсил его сувенирами, сделанными своими руками. В 2009 году вышел на пенсию, теперь выращивает отменные урожаи. Более того, большинство домашних заготовок Юрий Алексеевич делает тоже своими руками. И у него есть особые рецепты. (Жена тоже консервирует, но у нее меньше времени – она до сих пор работает).

А у Юрия Алексеевича есть еще одно необычное увлечение: он собрал коллекцию из 6 000 анекдотов. Поясняет:

– Нам юмор строить и жить помогает.

Энергия в нем отменная, но из-за старой травмы он не может делать по утрам пробежки, не увлекается физическими упражнениями. А секрет его, наверное, в светлом мироощущении, которое у него внутри, и он щедро делится им с окружающими.

Людмила Однобокова
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