Ленобласть приняла участие в IV Международном рыбопромышленном форуме

Около 7 тысяч специалистов из 30 стран мира приняли участие в IV Международном рыбопромышленном форуме – крупнейшем отраслевом мероприятии. Стенд Ленинградской области на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий представил коллективную экспозицию ведущих компаний нашего региона. Основные направления: прибрежное и промышленное рыболовство, аквакультура и рыбопереработка.

Группа компаний «Рыбстандарт» занимается выращиванием радужной форели в Выборгском и Приозерском районах – до 6 тысяч тонн в год. Вся продукция сертифицирована и выпускается под строгим ветеринарным контролем.

Ведущим предприятием по мелко-сельдевой группе в Финском заливе является компания «Петротрал». Одна из ее баз находится в Усть-Луге.

В их ассортименте: замороженная и копченая рыба, а также пресервы с различными заливками и соусами. Компания поставила перед собой глобальную задачу — развить производство местной дикой рыбы: салаки, кильки, и сформировать культуру ее потребления.

Пионером не только в Ленинградской области, но и в России в целом стала компания «Северная креветка», которая занялась разведением морской белоногой креветки. Предприятие располагается в Тосненском районе и является уникальным высокотехнологическим производством.

Первые мальки тихоокеанской креветки прибыли из Таиланда весной 2018 года. Чтобы достигнуть товарного вида им потребовалось 6 месяцев. Компания имеет экологический сертификат и планирует выйти на оборот 200 тонн продукции в год.

В деловой программе, участники форума обсудили вопросы, касающиеся в целом рыбной отрасли: от вылова и переработки до доставки улова конечному потребителю. Это действительно важно, так как по оценкам экспертов, каждый житель нашей страны съедает 22 килограмма рыбы в год, и это значительно больше, чем в среднем по миру.

Проект «Сорок седьмой»