Дан старт голосованию на выборах в Госдуму и в Заксобрание Ленобласти

Во Всеволожском районе стартовали выборы. Голосование пройдет в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Выборы начались в восемь часов утра сразу в 156 участках. На них работают избиратели из разных партий, представители общественных организаций. Процесс организован с учетом коронавирусных ограничений.

– Статистика меняется по нарастающей, – рассказывает председатель избирательного участка № 208. Всего в списках значиться 2 412 избирателей. Наш участок открылся в семь часов утра. Работа началась с тестирования КАИБов. У каждого избирателя измеряется температура, и выдаются средства защиты: маски и перчатки. Люди приходят на участок, у них проверяют паспорт, выдается четыре бюллетеня. После того, как гражданин проголосовал, он опускает документ в КАИБ, который показывает номер. С утра проголосовало 60 человек. Это хорошая явка для пятницы. Думаю, что основной электорат подтянется к избирательным участкам попозже. Все организовано максимально прозрачно, ведется онлайн наблюдение.

– Я сегодня голосую за стабильность и за интересы Ленинградской области, – отвечая на вопрос «Всеволожских вестей» рассказала Светлана Журова. – Мне, как представителю комиссии по международным делам в Государственной Думе важны интересы России в мире. К сожалению, сейчас с Запада идут нехорошие сигналы по проведению выборов. Избирательный процесс не завершен, а доклады уже сделаны. Поэтому важна активность наших граждан в голосовании. Мы должны опровергнуть выводы зарубежных «экспертов» и продемонстрировать, что выборы прошли успешно, демократично и прозрачно.

Как отметила Светлана Журова, избирательный процесс на участке № 208, где она голосует каждый год, организован максимально прозрачно. Именно на этом участке состоялось политическое «крещение» олимпийской чемпионки – в 2007-м году она была избрана в Законодательное собрание Ленинградской области.

– Призываю всех исполнить свой гражданский долг, – посоветовала Светлана Журова. – За три дня голосования это можно сделать легко. Зная особенности Ленинградской области – сбор урожая, осенние заготовки дачников, – советую всем прийти на избирательные участки в пятницу. На выходных можно заняться своими делами. Я и сама завтра занята на «Кроссе наций», а послезавтра схожу за грибами – у меня свои грибные места в Выборгском районе.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проголосовал на участке № 221 во Всеволожском агропромышленном техникуме. Его бюллетень оказался под счастливым номером с тремя семерками – 777.

– Я проголосовал за будущее, – сказал он корреспонденту «Всеволожских вестей». – Мои приоритеты известны всем, повторяться не стану. На избирательном участке тепло, уютно и светло. КАИБы работают исправно. Активность высокая.

– Избирательный участок № 221 полностью готов к работе уже к семи часов утра, – говорит председатель Екатерина Югина. – Процесс голосования идет медленно, но верно. Иногда возникает небольшая очередь. У нас непредсказуемый участок: так как очень много людей, которые уезжают на дачу, сегодня идет основная масса людей, которая планирует уехать. Всего в списках 3 056 избирателей.

– Голосование идет в штатном режиме, – отмечает председатель избирательного участка № 205, в школе № 3 в микрорайоне Бернгардовка Александр Моржинский. – Очень много избирателей пришли с утра. К двум часам проголосовало около 100 граждан. По спискам у нас больше двух тысяч избирателей. Удобно, когда можно проголосовать три дня подряд, каждый может выбрать в какой день проявить свою гражданскую позицию. Сам я проголосовал за светлое будущее, стабильность и хорошую жизнь для наших граждан.

– Сегодня я проголосовала за все хорошее, – говорит избирательница Лариса Кораблева с микрорайона Бернгардовка. – Хочется, чтобы все было стабильно, мирно и прекрасно.

– То, что телевизионщики сейчас ведут съемки в кабинах, не нарушает права избирателей, – комментирует наблюдатель Андрей Кропачев из «Единой России». – Нарушение будет зафиксировано только тогда, когда оператор снимет бюллетень с данными голосования.

– Я наблюдатель с правом голоса, – говорит Валентина Михайловна Карпылева из «Справедливой России». – Выборы идут хорошо, посещаемость избирателей нормальная. Все проходит спокойно.

– Все спокойно, организовано, нареканий нет, – говорит наблюдатель от КПРФ Иосиф Финкельштейн. – Председатель избирательного участка сразу и быстро реагирует на какие-то непредвиденные обстоятельства, которые иногда возникают.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина