Предприятие из Романовки осваивает новые рынки сбыта

Прошлый год оказался трудным для бизнеса. Пандемия, как гроза, прошлась по ряду российских предприятий. Некоторые ушли с рынка, потеряли выручку и сократили сотрудников. Были такие, которые приняли радикальное решение не заниматься предпринимательской деятельностью. Но все-таки большинство приложили усилия, приняли разумные решения и вывели производственные показатели в рост. Одним из таких предприятий стало предприятие по производству комплектующих для транспортирующих систем РОЛТЭК в Романовке.

Чтобы узнать ответ на вопрос, в чем причина успеха, корреспондент «Всеволожских вестей» отправился на завод с представителями администрации и Фонда развития предпринимательства Всеволожского района.

Под грифом «секретно»

Итак, мы осматриваем современное производство. Но прежде чем пустить на объект, нам выдали комплект «обмундирования»: ярко-зеленые жилетки. Наш гид – генеральный директор производственного объекта Александр Кириченко. В 2020 году он получил благодарность от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и был награжден знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области». Бизнесмену подходят все эпитеты, которыми обычно награждают хороших управленцев, смело шагнувших в рыночную экономику: он крепкий хозяйственник. Предприниматель убежден, что будущее любой компании зависит от наличия в ней компетентных руководителей разного уровня и хороших сотрудников среднего звена.

…Сказать, что предприятие удивило своей технической оснащенностью, – значит ничего не сказать. Увиденное превзошло все ожидания. Современное оборудование, блестящая продукция с лейблом «Сделано в России», компьютеризированные токарные и фрезерные станки, аппараты лазерной резки и сварочный робот. Вот только фотографировать и снимать сюжеты на заводе строго запрещено. А как же иначе, конкуренция! Нельзя, чтобы произошла утечка информации. Весь процесс производства держат в строгом секрете. После экскурсии генеральный директор ответил на вопросы корреспондента «Всеволожских вестей».

– Александр Александрович, как известно, для расширения любого предприятия необходимы средства, деловая хватка и правильная линейка выпускаемой продукции. Все эти «три больших кита» бизнеса помогут выстоять и нарастить объемы выпускаемой продукции. На чем держится ваше производство?

– Наше предприятие обладает мощной производственной базой. В товарную линейку РОЛТЭК входят комплектующие для откатных ворот, системы перемещения, легкие крановые системы, кабельные токоподводы. В политике компании – развитие собственного производства с использованием качественных материалов и высокотехнологичных методов обработки. Один из приоритетов предприятия – непрерывное повышение производительности труда, усовершенствование металлообрабатывающих технологий с использованием новейшего инструмента и оборудования.

– А как обстоят дела с отпускными ценами?

– Сохранение стоимости продукции – одна из главных задач. Многие из наших товаров до этого года не дорожали ни разу с начала их выпуска. Среди наших поставщиков отобранные за годы работы компании-партнеры, большинство из которых – российские производители. Мы не закупаем материалы и комплектующие у поставщиков азиатского региона, потому что основной из наших задач является выпуск изделий самого высокого качества. У нас сложная задача сохранять баланс между хорошей отпускной ценой и выбором качественных материалов для производства. Постоянно работаем над снижением себестоимости путем увеличения производительности труда, оптимизации технологий, логистических процессов. Предприятие многое делает для того, чтобы обеспечить своим покупателям, а это в основном производства и монтажные компании, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, возможность планировать и развивать свой бизнес.

– Тут без хорошего персонала не обойтись. В последнее время некоторые предприятия жалуются, что им не хватает кадров. Что с наймом на работу у вас?

– У нас достаточно жесткий отбор сотрудников. На одно рабочее место претендуют до десяти соискателей. В данный момент завод не нуждается в рабочей силе. Правда, иногда бывает, что сказывается нехватка «синих» воротничков. Сегодня на рынке труда мало специалистов среднего звена. Но мы этот вопрос тоже решаем. Берем на работу новичков и обучаем. Сейчас на нашем предприятии трудятся 130 человек. В будущем, планируем наращивать объемы производства и привлекать новых сотрудников. На заводе хороший уровень оплаты труда и много возможностей для развития и карьерного роста.

– Почему на заводской проходной висят алкотестеры? Сотрудники злоупотребляют?

– Нет. Тестеры в основном предназначены для тех, кто к нам приходит трудоустраиваться. Некоторые соискатели, заметив алкотестер, сразу разворачиваются и уходят. Они понимают, что у нас им не место. Такой вот психологический момент. Такие меры позволяют сразу отсеять «неблагонадежных» кандидатов. Алкотестеры также необходимы для исключения риска травматизма, мы уделяем большое внимание вопросам охраны труда и техники безопасности.

– Каким должен быть рабочий на заводе РОЛТЭК?

– Исполнительный, трудолюбивый, заинтересованный. Неважно, мужчина это или женщина.

Расседлать дракона

– А кто ваши заказчики?

– Потребителями легких крановых систем и систем перемещения являются производственные, инжиниринговые предприятия, а покупателями комплектующих для ворот – монтажные компании, а также владельцы дач, участков, домов, которые хотят установить ворота самостоятельно. Наши изделия успешно освоили все рынки СНГ. Не экспортируем только на Украину. Постепенно начинаем осваивать европейский рынок. Компания постоянно модернизирует производство и расширяет линейку продукции. На очереди выпуск специальных подъемных кранов. Важный момент: наши товары крановой линейки направлены на повышение производительности труда за счет облегчения физического труда на рабочем месте. Достаточно научить сотрудников правильно нажимать на нужные кнопки.

– Сейчас рынок перенасыщен аналогичной китайской продукцией. Как расседлать дракона?

– После пандемии мировые рынки залихорадило. Это раньше ведущие корпорации зарабатывали миллиарды долларов на дешевой рабочей силе и выгодных условиях работы в КНР. Цены на китайскую продукцию растут, срок поставки очень велик, сильно выросла стоимость доставки.

– Хотите сказать, что крупный бизнес чувствует после 2020 года себя в Китае неуютно?

– Совершенно верно! Большинство американских и европейских предприятий за последние годы переводят предприятия из Китая. Это раньше дешевая рабочая сила и хорошие условия привлекали инвесторов. Сейчас все наоборот. Идет обратный процесс. В сложившихся обстоятельствах российская продукция становится конкурентоспособной по цене, а по качеству она всегда выигрывала.

– Цены на сталь растут как на дрожжах. Сказалось ли это на вашем производстве?

– Стоимость нашей продукции, как я сказал ранее, не повышалась с 2000 года. В этом году мы вынуждены были повысить цены именно из-за колоссального роста цен на сталь. Заказчики поняли. Ведь когда продаешь качественный товар, покупатель мало обращает внимание на его стоимость.

– Не соглашусь с вами. Сейчас у всех каждая копейка на счету. Обычно клиенты предпочитают продукцию по доступной цене…

– А можно я задам встречный вопрос: Скажите, пожалуйста, кто ваш любимый поставщик продуктов?

– Не знаю…

– А какому супермаркету отдаете предпочтение при покупке продуктов?

– Тому, который ближе к дому и где торгуют хорошей продукцией.

– Вот и пришли к тому, что цена не первый фактор для вашего выбора. Вы готовы приобрести качественную продукцию по разумной, пусть и не самой низкой цене…

На гребне конкуренции

– Фраза о том, что пандемия разрушила привычный уклад жизни, затерлась до дыр. Но, говорят, с фактами не поспоришь. Изменилось многое. А как у вас на предприятии?

– Наверное, нам повезло: кризисный импульс привел к росту заказов. Это послужило толчком для развития. Объясню, почему. Дело в том, что сложности позволяют сконцентрироваться, мобилизовать все силы и работать на опережение. За 20 лет существования предприятие пережило не один кризис. Замечено: в хороший год есть риск расслабиться, а это тормозит развитие…

– То есть конец света наступил вчера. Сегодня очередной дубль…

– Мир меняется очень стремительно. Появляются новые технологии, в том числе в управлении бизнесом. Знание закономерностей помогает срезать углы, ускорять переходы от одного этапа жизненного цикла компании к другому, экономить денежные и эмоциональные ресурсы. И если вы работаете в сфере, где деньги сами не сыплются в руки и их приходится зарабатывать упорным трудом, то иногда наступает момент, когда задаёшь себе вопрос: «Всё ли я делаю правильно?»

– Пожалуй, предпринимательская деятельность – это всегда игра на грани фола, хоть в США, хоть в Европе, хоть в Антарктиде. Бытует мнение, что риск – это азартная игра, опасность, угроза потерь, разорения, гибели. Но сегодня часто приходится рисковать не только на крутых виражах пыльных трасс, но и в бизнесе, экономике…

– Одним из факторов риска в нашей компании долго был выпуск сезонного продукта. Но мы решили и эту проблему с помощью новой продуктовой линейки – легких крановых систем, которые продаются круглый год. Благодаря правильному алгоритму действий теперь завод загружен целый год.

– Говорят, что конкуренция – лишь один из трёх способов достичь цели. При этом она закаляет и помогает раскрыть новые возможности, доставляя удовольствие от победы. Вы согласны с такой формулировкой?

– Конкурировать всегда сложно. Нет однозначного ответа на вопрос: «Как?». Но считаю, что наш основной аргумент – в качестве. Завод производит уникальную продукцию и постоянно совершенствует ее. Мы придумываем новые проекты, то есть постоянно работаем. В 2020 году РОЛТЭК получил Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015. Мы обеспечиваем гарантийное и послегарантийное обслуживание. Трудно представить, но мы обслуживаем даже те модели, которые перестали выпускать еще в начале 2000-х.

– Как обстоят дела с модернизацией производства?

– Мы оснащены современным оборудованием. Преимущественно оно российского производства. Есть модели из Азии и Европы. Не приобретаем оборудование только из США. Санкции, направленные против российской экономики мы не ощущаем. Они прежде всего коснулись предприятий, которые выпускают оборонную продукцию.

Предприятие готово инвестировать и постоянно вкладывается в развитие производства. Одновременно постоянно совершенствуемся. Например, нам удалось увеличить производительность на наших токарных станках в несколько раз с помощью оптимизации технологических процессов.

– Сегодня с предпринимателей определенный спрос со стороны экологов. Реализуете ли какие-то важные проекты?

– Конечно! Мы постоянно занимаемся проблемами охраны окружающей среды. На предприятии установлены современные сооружения для очистки воздуха.

– Есть такая фраза: «Не говори, что начинали с нуля, на нуле все может закончиться». Ваше предприятие уже 20 лет стабильно платит налоги, открывает рабочие места.

– Наше производство активно растет. Несмотря на сложности в разные периоды, мы не сложили руки, а активно развивались. РОЛТЭК является добросовестным налогоплательщиком и работодателем.

Беседовала Ирэн Овсеяпн