Морозовский стадион обновится к следующему учебному году

Начались подготовительные работы по реконструкции морозовского стадиона. Капитальный ремонт спортивного объекта, включающего в себя обширное футбольное поле, планируется сдать к следующему учебному году.

– Долгий путь к этому событию был отмерян судебными тяжбами и решением трудных земельных вопросов, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Но результат есть! Теперь уже трудно представить, что может помешать нам открыть этот центральный для поселка имени Морозова спортивный объект к будущему учебному году.

Юридически стадион будет относиться к Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва, однако заниматься на спортивном объекте смогут все жители поселка. Напомним, что сейчас приводят в порядок и сам морозовский филиал ВСШОР, который расположен в старинном здании, некогда бывшим цехом завода. Рабочие уже завершили ремонт тренажерного зала и зала единоборств, а в ближайших планах – замена окон и фасада.

Фото: «ВКонтакте» Андрея Низовского