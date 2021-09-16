Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

«Когда будут реконструированы водоочистные сооружения Кингисеппа?», – спрашивает Илья Егоров.

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:

– Вода в Кингисеппе безопасна для потребления, но не отвечает требованиям по цветности – она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения построили в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в реке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки осталась прежней. Требуется полная реконструкция либо новое строительство.

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присоединиться к областному водоканалу. Это произойдет в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания ее действия, чтобы не терять время, по поручению губернатора выделены средства на проектирование реконструкции водоочистных сооружений. Проект будет готов через год. Затем водоканал приступит к строительству. Проблему предполагается решить до конца 2024 года.