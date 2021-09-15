Поселения Всеволожского района отмечают дни рождения

В минувшие выходные, 11 и 12 сентября, прошли праздники сразу в пяти поселениях Всеволожского района. День рождения отметили Романовское, Куйвозовское, Новодевяткинское, Сертоловское и Морозовское поселения.

И хоть район в этом году остался без общего масштабного праздника, свои дни поселения постарались отметить красочно и с «изюминкой». Так, в Новом Девяткино организовали танцы под открытым небом, а в Романовке на площади перед храмом развернулось настоящее сражение – реконструкторы воссоздали древнерусскую битву.

С придумкой подошли к своему дню в Куйвозовском поселении, где праздник прошел под говорящим названием «Ставим рекорды». В Морозовке выступила группа «Русский размер», а Сертоловчане наслаждались целой вереницей «звездных» выступлений.

Стоит отметить, что местные «звездочки» старались не уступать именитым артистам и дарили гостям праздника заряд позитива. Каждый коллектив постарался привнести что-то особенное в свое выступление. Ну а финальным аккордом каждого праздника по традиции стал салют.