Ленинградская панорама: голоса за прозрачной электронной стеной

Прозрачность выборов проконтролируют новыми способами. По инициативе Центризбиркома создаются центры общественного наблюдения. В Ленобласти такой центр разместят в филиале Ленинградского госуниверситета им. Пушкина в Горбунках. В чем его суть, новизна и преимущества, рассказывает заместитель председателя Общественной палаты региона и проректор ЛГУ Владимир Журавлев.

– Владимир Павлович, правда ли, что вся система наблюдения за выборами сейчас меняется?

– В ходе подготовки к нынешним выборам серьезно поставлена работа по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. Институт наблюдателей развивается, с прошлого года акцент был сделан на рост качества их работы, на подготовку и обучение.

Наши наблюдатели приходят на участки с четким представлением, что и как должно быть организовано участковой избирательной комиссией. Уровень правовой грамотности позволяет им видеть и понимать, правильно ли идет процесс голосования. Если есть нарушения, значит, будет соответствующая реакция.

– В чем конкретно выражается качественный рост?

– Наблюдатели прежде всего знакомятся с порядком голосования, с тем, как это должно быть организовано участковыми комиссиями в соответствии с законом. Во всех районах области добровольцы прошли обучение, проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической брошюры – «золотой стандарт» наблюдателя, разработанный в Общественной палате РФ. Там описан алгоритм действий избиркома в хронологическом порядке: от открытия участка до подсчета и подписания протокола. Наблюдателям остается только оценить соответствие реальному положению дел, выполнены или не выполнены требования закона – не выдавали ли, например, бюллетени с нарушением.

– Кто идет в наблюдатели?

– Это люди разных профессий, разных возрастов. Нет жестких критериев, кто должен быть наблюдателем. В законе только определено, кто не может им быть. Традиционно кандидатуры наблюдателей предоставляют общественные и некоммерческие организации. Каждый из них получает направление на тот или иной участок. Многие задействованы не в первый раз. Если у человека получилось и ему интересно, он продолжает в этом участвовать.

– Центр общественного наблюдения – это совершенно новый механизм, еще не опробованный? Чья была идея?

– Это ноу-хау Центризбиркома. Избирательный орган сам заботится, чтобы работа комиссий была качественной и проходила под должным контролем. Вместо организуемой прежде прямой передачи с участков в интернет, теперь трансляция будет идти в специально отведенные помещения в каждом субъекте РФ. Технически все обеспечивает «Ростелеком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это грамотное решение – предоставить возможности нашего Ломоносовского филиала. Центр общественного наблюдения размещается в актовом зале. «Ростелеком» обеспечит работу информационного табло. Здесь установят электронную стену, трансляция с разных избирательных участков будет осуществляться на частях огромного монитора.

– Кто будет сидеть в актовом зале перед монитором в дни голосования и подсчета?

– Там имеют право находиться кандидаты от партий и одномандатники. Хотя всем им предоставят аккаунты для выхода на сервисный портал и они могут наблюдать за трансляцией у себя в штабах. Естественно, будут в зале и наблюдатели от Общественной палаты. Трансляция с избирательных участков в режиме реального времени – это дополнение к той работе, которую наши наблюдатели ведут непосредственно на участках…

Вообще по этому поводу неоднократно давались разъяснения на федеральном уровне, а на днях получим еще и регламент, где все досконально расписано. Это делается для самих участников выборов, партийцев, кандидатов, а также представителей Общественной палаты.

– Количество людей в центре пока не определено? Хватит ли всем желающим места?

– Актовый зал у нас вместительный. А поскольку партийцы могут получать видеонаблюдение у себя в штабах, я уверен, что мест хватит.

– Итак, в Центре общественного наблюдения будут представители партий, Общественной палаты и добровольцы общественных организаций?

– Это главная задача, но мы будем стремиться к тому, чтобы любой желающий смог побывать в таком центре и посмотреть, как идет трансляция с участков. Это сильный инструмент, механизм обеспечения открытости и гласности избирательного процесса. Имея возможность видеть всю картину, люди убедятся, насколько эффективно теперь можно следить за законностью голосования и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная палата подписала соглашение с Избирательной комиссией Ленобласти и уполномоченным по правам человека в Ленобласти. Документ предусматривает, что мы обеспечим все условия для наблюдения при голосовании и будем стимулировать этот процесс. В частности, создаем совместные мобильные бригады для выезда на участки и ознакомления с ситуацией. Также мы договорились делать прямые мини-репортажи с участков, передавая их на тот самый большой монитор в Центре общественного наблюдения. Так мы усилим позицию «максимум информации с избирательных участков».

По ходу предвыборной кампании рождаются новые инициативы, наработки, чтобы выборы были открытыми и прозрачными. А в том, что они конкурентные, сомнений нет. Списки кандидатов 14 партий зарегистрированы на выборах в Госдуму, пяти партий – в областной парламент. По одномандатным округам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 9 человек, а в областной ЗакС – 4,5 человека.

– Не опасаетесь, что вкрапления репортажей с участков будут подвергаться критике? Важна непрерывность наблюдения, а эти репортажи отвлекут внимание, переключая картинку.

– Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее нужно проработать, понять, как представители партий и другие наши коллеги на это посмотрят. Пока на совещании Центризбиркома 30 августа прозвучала информация, что это предполагается делать на местах. Со стороны федеральных структур не последовало возражений, поэтому мы поддержали такую идею.

Беседовал Дмитрий Полянский