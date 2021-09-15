Во Всеволожском районе пройдет выставка «Бабушка, рядышком с дедушкой»

Юных художников Всеволожского района приглашают принять участие в выставке рисунков «Бабушка, рядышком с дедушкой». Это одно из мероприятий районного праздника «День добра и уважения!», посвященного Международному дню пожилых людей.

Выставка призвана не только развивать и поощрять творческие таланты детей, но и поднимает тему заботы о старшем поколении. Представить свои работы могут дети от 6 до 17 лет в нескольких номинациях: «День пожилых людей»; «День добра и уважения»; «Бабушка, рядышком с дедушкой»; «Лучшие друзья – дед, бабуленька и я!». Оцениваться работы будут по нескольким возрастным категориям. Все участники выставки будут награждены дипломами, а церемония награждения состоится в рамках празднования Дня пожилых людей.

Работы принимаются до 28 сентября включительно: не более одной от одного участника. На выставку принимаются живописные и графические работы, оформленные в паспарту, размером 50×70 см. или 60×80 см. и снабженные этикеткой с указанием учреждения. Ф.И. и возраста автора, названием работы и указанием техники исполнения, ФИО преподавателя и заполненной заявки (уточняйте у организатора).

Контактная информация организатора выставки: АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный», г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, тел. +7 (813-70) 40-084, электронная почта – ufeduloff@mail.ru