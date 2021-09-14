Ленинградская панорама: проблему решают модульные станции

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

Модульная станция водоочистки в микрорайоне Луга-3 – это небольшой аккуратный ангар голубого цвета. Внутри в несколько рядов установлены трубы, фильтры, насосы. Современное технологическое оборудование мощностью 90 кубометров в час очищает воду для 2,5 тысячи горожан и нескольких военных частей.

«А где операторы?» – оглядываюсь я по сторонам.

«Система полностью автоматизирована, требует минимального контроля», – объясняет заместитель начальника Лужского отделения ГУП «Леноблводоканал» Алексей Годун. И показывает щиток, куда выводится вся оперативная информация по работе станции.

Напротив находится большой резервуар очищенной воды, отсюда она поступает в жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из артезианских скважин. Так исторически сложилось. В воде подземных источников, как правило, превышено содержание железа и марганца. Она буроватого цвета, с металлическим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, – рассказывает Елена Воронова. – Вода была пригодна для питья и хозяйственных целей, но имела неприятный запах. От нее оставался налет желтого цвета. Сейчас изменения налицо – вода чистая, прозрачная. Если раньше я не успевала чистить сантехнику, то теперь бытовую химию использую гораздо реже, что тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный старожил Алексей Иванович. Его дом неподалеку от станции водоочистки. «Много лет мы жаловались, обращались в разные инстанции, говорили, что пить воду из-под крана невозможно, приходится фильтровать или покупать бутилированную, а использование ее без дополнительной очистки явно не идет на пользу здоровью. Наконец-то нас услышали!» – говорит мужчина.

«Строительство стационарной водоочистной станции потребовало бы серьезных усилий, – объясняет Алексей Годун. – Представьте: переложить водопроводную сеть, чтобы собрать воду с городских скважин, возвести станцию, затем разводку уже очищенной воды до потребителей. Помимо трудоемкости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем – сделали ставку на модульные станции очистки питьевой воды и стоков. Они решают проблему в небольших населенных пунктах, где проживают до пяти тысяч человек. А в Луге установили 15 современных станций доочистки, то есть на всех артезианских скважинах города, обеспечив чистой водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь льется чистейшая вода.

Автоматизированные модули хороши тем, что позволяют подстраивать систему очистки под химический состав конкретного природного источника воды. А это значит – питьевая вода на выходе будет однозначно соответствовать всем требованиям СанПиН.

Используется простая и эффективная схема фильтрации с предварительным насыщением кислородом на напорных фильтрах. Для контроля очистки пробы воды регулярно отправляют в лабораторию.

По словам замначальника Лужского отделения «Леноблводоканала», не было никаких сомнений в оптимальности выбранного решения. Около восьми лет назад аналогичные станции установили в деревнях Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя зарекомендовали. Срок службы этого оборудования – 30 лет.

«Лугу-3» смонтировали буквально за месяц. Это гораздо быстрее и экономически в несколько раз эффективнее, чем установка стационарных сооружений, – отмечает Алексей Годун. – Оборудование уже было настроено в заводских условиях».

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»