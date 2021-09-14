Ленинградская панорама: живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель Сообщества питерских блогеров, автор проекта «Чистые родники Ленинградской области», – о вкладе каждого в экологию региона.

– В 2017 году, который в России был объявлен Годом экологии, появился наш первый проект, связанный с родниками Ленобласти. Была создана интерактивная карта, на которую все желающие наносили месторасположение природных ключей. Наша команда объезжала указанные точки, брала пробы воды, исследовала их в сертифицированных лабораториях и делала на карте пометки: питьевая вода или нет, каковы показатели минерализации, жесткости, нитратов.

За четыре года мы проверили порядка 150 родников. Действующую карту общественного мониторинга природных вод можно найти на сайте rodniki.kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев сообщать о существующих родниках, рассказывать, как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют собой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, а те, кто приезжает за водой издалека, часто мусорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучшему и привлечь к природным источникам внимание общественности. Важно, чтобы люди понимали: состояние родника зависит от их социальной ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинградской области» ресурсный центр «Мастерская свободы» и Сообщество питерских блогеров на средства гранта губернатора региона планируют благоустроить 15 родников и территорию возле них. Уже состоялись выезды на три источника – в Серебрянке (Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее время собираемся на Кургальский полуостров (Кингисеппский район).

Меня иногда спрашивают, можно ли присоединиться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радостью принимаем помощь волонтеров. Но ведь можно действовать и самостоятельно. Родников в регионе множество! Большинство из них не обустроены. Будет здорово, если проблемы неухоженных родников и загрязненной воды приобретут «вирусный» характер и жители региона сообща приведут их в порядок.