Губернатор Ленобласти посетил новый детский сад в Буграх

В начале учебного года губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко открывал в Буграх детский сад в ЖК «Ювента», а сегодня, 14 сентября, он приехал в гости в ЖК «Энфилд», в дошкольное отделение № 1 Бугровской МОБУ СОШ № 2. Вместе с ним посетили маленьких новоселов глава МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьев и глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский. Посмотреть гостям было на что.

Просторный, хорошо оборудованный, современный детский сад на 280 детей понравился гостям. Но главное, что в нем хорошо и уютно будет нашим бугровским детям! Игровые комнаты, уютные спальни, просторный спортзал, красивый актовый зал, учебные помещения, в которых установлены интерактивные доски. А какие игрушки!

Оснащенный по последнему слову техники пищеблок. Губернатор и гости с удовольствием отведали пирожков с пылу с жару, а Александр Юрьевич даже попросил добавки! Ещё бы, витающий аромат сладкой сдобы и ванили был головокружительно вкусным! И кто-то из гостей, перешептываясь, произнёс:

– Запах счастливого детства…