Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с активом Всеволожского района

Сегодня, 14 сентября, в КДЦ «Южный» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами Всеволожского района. В самом начале встречи глава района Вячеслав Кондратьев объявил о решении районного Совета депутатов присвоить главе региона звание «Почетный житель Всеволожского района».

– Теперь не знаю, как вести себя перед таким авансом! – пошутил глава региона. – Свое выступление начну с экономических показателей. Здесь вопросов нет. Показатели достаточно хорошие. Объём отгруженных товаров вырос на 20 %, выросли показатели в сельском хозяйстве, розничной торговле. Снизились цифры по безработице. Удалось трудоустроить более 9,5 тысячи человек. Выросла средняя заработная плата во Всеволожском районе – она составляет около 60 тысяч рублей.

По словам главы региона, инвесторы охотно вкладывают капиталы в предприятия муниципального образования. Район им интересен. А это – будущие хорошие экономические показатели и новые рабочие места. Капиталы собираются вложить в производство газовых турбин, кофе, овощей. Именно на деньги инвесторов строятся детские сады, школы. Губернатор особенно подчеркнул, что строительство социальных объектов идет полным ходом. Таких темпов не было никогда.

– Правда, есть сложности и не всегда удается выполнять обязательства, – честно признался Александр Дрозденко. – Это касается детского сада в Романовке на 280 мест. Его строительство началось в 2016 году, было выделено 126 миллионов рублей, но работы так и не завершены. Аналогичная ситуация с детсадом на улице Победы во Всеволожске. Детсад остался на уровне котлована. Однако продолжается строительство детсадов и школ в Новом Девяткино, Буграх, Кудрово, Мурино. Большие суммы предусмотрены на строительство больниц и амбулаторий.

Как подчеркнул губернатор, в тройке проблем, которые озвучили жители района, – дороги, благоустройство и ЖКХ. Больше всего жалоб касаются именно этих сфер. Также жители района не очень высоко оценили работу и органов правопорядка.

– Иногда в соцсетях раздувают из любого, даже хорошего, начинания большую бучу, – отметил Александр Юрьевич. – Все мы помним, как в штыки приняли строительство парка «Песчанка». Сейчас это хорошее общественное пространство. Благодарен главе администрации Андрею Низовскому и в вопросе решения земельных вопросов. Особенно по части полигонов. Интересную оценку дали жители района социальной среде – они довольны доступностью и качеством дошкольного и школьного образования. Отметили работу транспорта и хорошее освещение улиц.

Более половины встречи было посвящено ответам на вопросы из зала, касающихся самых разных сфер. Многие носили конкретный, адресный характер. На вопросы обстоятельно отвечал как сам глава региона, так и представители профильных комитетов и глава администрации Всеволожского района.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина