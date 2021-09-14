Во Всеволожске прошла «Спартакиада сильных духом»

Больше сотни людей с ограниченными возможностями здоровья стали участниками спортивного мероприятия, прошедшего 11 сентября во Всеволожске. Ежегодная «Спартакиада сильных духом» объединяет людей с ОВЗ со всего района и демонстрирует торжество духа над обстоятельствами.

Стоит отметить, что спортивным мероприятие считается не просто на бумаге. Помимо соревнований в шашки или дартс, на спартакиаде есть возможность блеснуть как силой, так и ловкостью. Так, спортсмены клуба паролимпика показали зрелищную игру в флорбол. Для игры используются специальные спортивные коляски, которые помогают сохранять динамику и вести по-настоящему волнительное соревнование.

Не менее интересно прошли соревнования в бочче – это параолимпийский спорт, который последние годы набирает популярность. По технике игра чем-то напоминает боулинг, только вместо кеглей используются тяжелые мячи. Бочче требует высокой точности и сноровки – понять правила и начать играть легко, а вот совершенствовать броски можно очень долго.

Юным участникам особенно понравилась веселая эстафета – команды бурно реагировали на успехи и поражения своих товарищей, и неподдельный азарт спортсменов быстро передался зрителям. Приятным завершением спортивного праздника стало вручение грамот, медалей и кубков. А самые сильные и ловкие получили ценные призы – спортивные снаряды, которые помогут сохранить интерес к активному досугу.

Напомним, что организатором спартакиады сильных духом выступает Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района. Мероприятие проходит уже пятый раз. Среди участников воспитанники Мультицентра, подопечные Всеволожской и Юкковской коррекционных школ, общество глухих.

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский район спортивный»