Сирень в честь Полины Осипенко посадили в музее «Дорога Жизни»

Коллекция сирени в музее «Дорога Жизни» (филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого) пополнилась новым сортом. 12 сентября участники торжественной акции, посвященной 80-летию водной трассы через Ладожское озеро, стали очевидцами этого события.

Саженец привезла в музей Ирина Федоровна Сапожкова, член Международного общества сирени, которую еще называют Дежурной по сирени Санкт-Петербурга. Сорт называется «Полина Осипенко» и посвящен легендарной лётчице, Герою Советского Союза. Растение дополнит «авиационную» серию музея, где уже есть сорта «Алексей Маресьев» и «Капитан Гастелло». Автором сорта стал Леонид Колесников.

Привезла Сапожкова и новый сорт «Ладога» – результат работы творческой селекционной группы «Русская сирень». Саженец пока маленький, но обещает стать роскошным растением с огромными цветами. Сорт выращен творческой группой в составе С.А. Алдьина, О.Н. Аладьиной и Т.В. Поляковой.

17 сентября куст «Ладоги» высадят возле часовни на территории музея в память о трагедии баржи 752. В ночь на 17 сентября 1941 года, в ходе эвакуации людей из блокадного Ленинграда, баржа дала течь, а вслед за тем подверглась немецкому авианалёту и затонула в Ладожском озере, унеся жизни более 1000 человек.

Соб. инф.