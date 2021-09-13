Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей из жизни региона за прошедшую неделю.

Рентген через цифру

В Ленобласти продолжается модернизация первичного звена здравоохранения (программа реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»). Недавно шесть больниц региона – Бокситогорская, Всеволожская, Ломоносовская, Рощинская, Сланцевская и Тосненская – получили новые рентген-аппараты. Установки помогают получить высокое качество изображения в цифровом виде. Они имеют удобный интерфейс, что упрощает работу врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, в этом году уже десять медучреждений получили современные рентген-аппараты, а также флюорографы и маммографы. Суммарно на это направлено 143,1 млн рублей.

Наши школьники – в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х классов примут участие в очном полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Северо-Западному федеральному округу. Испытания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярославской области.

«Большая перемена» – это развивающий проект для подростков, который помогает им раскрыть свои способности. На конкурсе оценивают не успеваемость учащихся, а их индивидуальные особенности. Затем им предлагаются персональные рекомендации и карта профессионального развития.

«АгроРусь» прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» прошла юбилейная выставка-ярмарка для представителей АПК. В ней приняли участие фермеры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 мероприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание с участием Минсельхоза, глав регионов, руководителей агрохолдингов и экспертов отрасли. Заседание прошло в формате острой дискуссии. Участники старались ответить на самые актуальные вопросы: какой они видят сельскохозяйственную отрасль России в 2025 году, какую тактику для успешного развития стоит выбрать.

Фото – agroprom.lenobl.ru