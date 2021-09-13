Ленинградская панорама: импульс для созидания на годы вперед

2021-й в Ленинградской области стал Годом чистой воды. Поставлены цели обеспечить жителей качественной питьевой водой и организовать нормативную очистку всех стоков. Деталями поделился председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству региона Александр Тимков.

– Александр Михайлович, что вы и ваши коллеги вкладываете в понятие «Год чистой воды»?

– Это прежде всего импульс, повод посмотреть на нашу работу, заглянуть за горизонт. Первое, что пришло в голову, когда я узнал о решении губернатора Александра Дрозденко, – реализация федерального проекта «Чистая вода».

Однако скоро стало ясно, что помимо текущей работы по системе водоснабжения и канализации в регионе необходимо сплоченной командой-47 вместе с жителями области заниматься сохранением водных ресурсов, цивилизованным, рачительным потреб­лением воды, экопросвещением и воспитанием, беречь берега водоемов, родники, колодцы. Мы другими глазами посмотрели на свои задачи и, должен сказать, повысили планку.

– Какие поставлены задачи?

– Основная и самая важная – бесперебойное обеспечение ленинградцев качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. Это главное! Чтобы в каждый дом, на все предприятия централизованно, без сбоев подавалась хорошая питьевая вода, чтобы работа систем канализации не вызывала раздражения засорами, изливами, сбросами неочищенных стоков, необходимо отремонтировать водопроводные сети, построить, где требуется, новые. То же самое с водоочистными, канализационными, очистными и насосными станциями, иными инфраструктурными элементами.

К сожалению, водно-канализационное хозяйство области имеет высокую степень износа и остро нуждается в приложении сил и средств. Эта ситуация вызвана прежде всего накопившимся «недоремонтом» и ненадлежащей эксплуатацией в 1990-х годах, несовершенством системы тарифного регулирования, территориальной разобщенностью водного хозяйства региона.

На решение проблем водно-канализационного хозяйства есть максимум пять лет. Нам необходимо много, быстро и эффективно строить и ремонтировать, параллельно обес­печивая работу системы. Вода нужна постоянно: 24 часа в сутки и 365 дней в году.

– Каким образом планируете действовать?

– Расскажу об имеющихся в нашем распоряжении ресурсах. Прежде всего, это федеральные и региональные программы в сфере ЖКХ. По госпрограмме «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» мы проектируем и строим системы водоснабжения в городах и поселках. Объекты определены на основе проб воды, проведенных в 2018-2019 годах Роспотребнадзором во всех централизованных системах водоснабжения. Программа рассчитана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет составляет 3,5 млрд рублей, из которых 1 млрд – средства Ленобласти.

Закончена реконструкция системы водоснабжения в поселках Торошковичи Лужского района и Раздолье Приозерского. Идет строительство двух магистральных водоводов и резервуаров чистой воды в Тосненском районе: в Ульяновке и Никольском. Эти объекты будут закончены в текущем году.

Основная работа впереди: заканчивается проектирование станций водоочистки и водоводов городов Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Паша и Колчаново. Хочу поблагодарить Минстрой РФ и Роспотребнадзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют региональные программы «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого развития объектов коммунальной инфраструктуры». Их финансирует областной бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет субсидии на проектирование, реконструкцию и строительство водно-канализационных сетей и сооружений, на их капитальный ремонт. Кроме того, действуют концессии и приоритетный проект «Единый Водоканал Ленинградской области».

– Еще в 2015 году область решила объединить имеющиеся водоканалы в одно крупное предприятие. Зачем?

– Такую задачу поставил губернатор. Водно-канализационная система области была территориально разрознена. Работали сотни небольших водоканалов, большинство из них не могли не то что строить, но и поддерживать работоспособность системы. Не хватало техники, специалистов, финансов. Не везде эффективно работали диспетчерские службы и аварийные подразделения.

Муниципалитетам такая нагрузка не под силу. Основным источником финансирования был и остается областной бюджет. Сегодня ­«Леноблводоканал» работает уже в 14 районах. Централизация призвана кардинально изменить ситуацию. Создан единый центр управления, принятия решений, ответственности. Он работает для всех районов. Здесь концентрируются специалисты, техника. Выработана четкая стратегия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, по реконструкции, капремонту и строительству.

Централизованы проектирование и стройка, закупки, бухучет, кадровая политика, аварийный запас, дежурно-диспетчерская служба. Есть маневр по быстрой переброске между районами материалов, техники и бригад. Сократились расходы на административный аппарат.

– Вы упомянули, что в сфере ЖКХ Ленобласти действуют концессии. Расскажите об этом подробнее.

– Концессии – это когда инвестор модернизирует объект и получает право определенный срок его эксплуатировать. Затем обновленная система остается в собственности муниципалитета, региона либо Российской Федерации. Плюсы в том, что модернизация происходит за счет инвестора и нет необходимости изыскивать средства в бюджете. К тому же имущество остается в собственности государства.

В области действуют концессионные соглашения в сфере водоснабжения во Всеволожском, Кингисеппском, Тосненском районах, в Сосновом Бору. За пять лет мы наработали первый опыт. Сделали выводы: следует избегать вложений малых объемов. Это убережет от несерьезных инвесторов и будет способствовать передаче в концессию водопроводной или канализационной системы в целом: от водозабора до стены дома, если идет речь о водоснабжении, и от дома до канализационных очистных сооружений, когда мы говорим о водоотведении.

– Где устанавливают модульные станции?

– В поселках и небольших городах. Модульная станция – это, по сути, контейнер, в который вмонтировано оборудование. Она может очищать воду либо стоки для 500-5000 человек. Преимуществом является монтаж в пять раз более быстрый по сравнению со стационарными объектами.

Срок службы таких станций сопоставим со стационарными сооружениями. При этом стоимость значительно меньше. Это достаточно эффективный способ быстро решить проблемы в небольших населенных пунктах.

– А наши родники? Это не централизованное водоснабжение, но тоже важная история.

– В Тихвине, где я вырос, есть родник на Фишевой горе. Туда ходит весь город. Там хороший подход, скамейка, место забора воды выложено камушками. Все это 20 лет назад сделал по зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и родилась идея – взяться за благоустройство родников. Александр Дрозденко инициативу горячо поддержал, выразил желание лично участвовать. Первым стал родник в Сертолово: мы отремонтировали и построили бревенчатый и щитовой домики над двумя ключами, сделали удобный спуск. Трудились дружно! Участие приняли жители Сертолово, представители ряда комитетов правительства региона, главы поселений Всеволожского района, депутаты.

Сейчас к этой работе подключились общественники. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы ленинградские родники радовали глаз красотой, а ухо – журчащим пением воды.

Светлана Каменева

Фото: lenobl.ru