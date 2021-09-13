Кавголовские трамплины в Токсово ждут перемены

12 марта в газете «Всеволожские вести» было опубликовано письмо ветеранов спорта под названием «Трамплин надо спасать». В этой статье были вскрыты проблемы: в последние годы Кавголовские трамплины эксплуатировались неправильно, и к началу 2021 года их состояние стало критическим.

Напоминаем, что эти трамплины в настоящее время арендованы Санкт-Петербургской школой, которая называется «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта («СпбГУ СШОР по ЗВС»). Но нас их судьба не может оставить равнодушными, так как они были построены в середине прошлого века по распоряжению администрации Ленинградской области, находятся на нашей территории и на них тренируются дети не только из Санкт-Петербурга, но и из Всеволожского района. Кроме того, на этих трамплинах прыгают наши земляки – ветераны спорта…

Весной тревожное письмо поступило не только в нашу газету, но и в Правительство Санкт-Петербурга. После того как в газете «Всеволожские вести» вышла заметка «Трамплин надо спасать», запрос от ветеранов лыжного спорта был отправлен в Министерство спорта Российской Федерации. К нему была приложена наша статья.

И всё это послужило толчком к переменам. В конце весны 2021 года в Токсово прибыли представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Проверка подтвердила многочисленные нарушения, которые допускались при эксплуатации трамплинов прежней администрацией.

В СпбГУ СШОР по ЗВС был назначен новый директор – мастер спорта по лыжному двоеборью Илья Геннадьевич Лебедев. Он занимается лыжным двоеборьем с 9 лет. В возрасте десять лет впервые прыгнул с трамплина, и до сих пор прыгает на ветеранских соревнованиях. Понятно, что в его душе сформировано бережное отношение к трамплинам. В течение четырёх лет И. Г. Лебедев был членом сборной России по лыжному двоеборью. Выступал на чемпионатах и кубках России, а также — на кубках мира, занимал призовые места на Всемирных универсиадах. Это были международные соревнования в Германии, Австрии, Китае и Турции. Помимо этого, Илья Геннадьевич Лебедев окончил Университет физкультуры и спорта имени Лесгафта…

Любители лыжного спорта отмечают, что в работе трамплинов с весны 2021 года наблюдаются улучшения. У Ильи Геннадьевича есть интересные планы. Корреспонденту газеты «Всеволожские вести» он рассказал:

– Основная задача, которая стоит перед нами, – привести комплекс к такому состоянию, который будет соответствовать мировому уровню. Надо поднять планку Кавголовского трамплина до той точки, которая держалась в советское время. Необходимо вернуть прежний статус Кавголовских игр. Вы помните, что в советское время в Токсово приезжало много спортсменов и собиралось большое количество зрителей. Чтобы это возродить, надо создать современные благоприятные условия для спортсменов и для зрителей, дать Кавголовской базе новый вдох, новую спортивную жизнь.

И если всё так и получится, то мы будем очень рады, что газета «Всеволожские вести» внесла в эти реформы свой маленький вклад.

Людмила Однобокова