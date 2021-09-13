Во Всеволожском районе отметили 80-летие водной трассы Дорога жизни

80-летнюю годовщину водной трассы Дороги жизни во Всеволожском районе отметили патриотической акцией на берегу Ладожского озера 12 сентября. По традиции, на братском воинском захоронении «Ладожский курган» собрались участники митинга – делегации ветеранов и школьников из городских и сельских муниципальных образований, почётные гости, представители власти, общественных организаций и молодёжных объединений.

Акция открылась песней «Дорога жизни» (муз. Н. Аляевой, сл. А. Голева) в исполнении самодеятельного хора ветеранов «Радоница» (рук. Елена Чернова) и Гимном РФ.

Все выступления на митинге звучали искренне и от души. Светлана Хотько, заместитель главы администрации района по социальному развитию, призналась, что слово «блокада» неожиданно приобрело для неё новый смысл, ведь блокированный Ленинград жил 900 дней в настоящем аду, единственным спасением из которого была дорога через Ладогу.

Председатель Общественного совета ветеранов Дороги жизни Сергей Панин рассказал о работе по поиску оставшихся в живых участников войны, которые работали на трассе и защищали ее. Информация об этих людях необходима для оформления экспозиции созданного ветеранами коккоревского музея, судьба которого благополучно решилась благодаря усилиям общественности.

От лица ветеранов Всеволожского района выступил Василий Тегза, заместитель председателя районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, завершивший свою речь стихотворением Надежды Кравченко, посвящённым блокаде.

Почетный гражданин Всеволожского района Александр Войцеховский рассказал о малоизвестных фактах из истории блокады, в частности, о том, как мурманские рыбаки доставили в Ленинград по Дороге жизни 190 тонн рыбы и 9 тонн икры для жителей осаждённого города.

Лейтмотивом всех без исключения выступлений прозвучала мысль о необходимости сохранять память о войне и блокаде для молодого поколения, ведь с каждым годом становится все меньше живых очевидцев событий 1914–1945 годов.

В большом хоре участников митинга, исполнивших песню «Эх, Ладога», звучали и юные голоса, а настроение ветеранов сполна передалось школьникам. Хочется верить, что встреча у Ладоги навсегда оставит в их памяти незабываемый след.

Эмоционального накала встрече добавило и выступление участника поэтического салона «Родник» Виктора Каштанова, который замечательно прочитал авторское стихотворение «Никогда не вянут цветы…».

Панихиду по погибшим провёл настоятель храма Святой великомученицы Варвары священник Олег Патрикеев. Пронзительная композиция «Свеча памяти», исполненная хрупкими девочками из студии современной хореографии «Грани» (рук. Юлия Гагарина), продолжилась церемонией возложения цветов и венков к мемориалу «Ладожский курган». Заключительным аккордом акции стало возложение венка в память о погибших в воды Ладоги.

Мероприятие было подготовлено отделом культуры Всеволожского района и сотрудниками КДЦ «Южный». Митинг провел Сергей Бражник, постоянный ведущий районных мероприятий.

Фото Антона Ляпина