Предпринимателям Ленобласти выдано 820 паспортов коллективного иммунитета к COVID-19

За первые десять дней сентября количество выданных бизнесу «ковид-паспортов» увеличилось почти в два раза ― в этот период было оформлено еще 394 паспорта. Ранее было выдано 426.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, больше всего паспортов коллективного иммунитета получили предприниматели Лужского района. На втором месте – Выборгский, а замыкает тройку лидеров Всеволожский район.

Наиболее активно паспорта получают представители сферы торговли и общепита, а также образования. Кроме того, паспорта коллективного иммунитета выданы семи производственным предприятиям 47-го региона.

Напомним, что документ дает право предпринимателям работать с меньшими ограничениями. Выдаются паспорта коллективам, в которых 80% сотрудников вакцинированы, имеют подтвержденные медучреждением противопоказания к прививке или переболевшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад. Также паспорт выдается, если 60% сотрудников сделали прививку против коронавируса.