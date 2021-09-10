На Карельском перешейке прошли соревнования на приз газеты «Всеволожские вести»

Очередные 42-е соревнования на приз Всеволожских вестей» прошли в последнее воскресенье августа в Орехово. Судейская бригада под руководством Константина Ильвеса выбрала этот красивейший район нашего региона.

Соревнования по ориентированию – уникальное мероприятие. Ещё в девять часов утра в лесу тишина. Вдруг откуда-то издалека появляются машины, люди, судейский инвентарь. Вырастает целый город. К 11 часам прибывает народ, получает нагрудные номера, людской муравейник готовится к старту.

12.00 – старт. Каждую минуту в лесу исчезают спортсмены, чтобы пройти свою дистанцию. Затем финиш. Судьи проверяют правильность прохождения и определяют победителей. 15.00 – награждение лучших и закрытие соревнований. Служба дистанции снимает дистанцию, и в 17.00 в лесу тишина. До новых встреч на лесных стадионах. Так вкратце проходят соревнования по ориентированию. Участники увозят с собой море новых впечатлений. Практически каждое воскресенье друзья имеют возможность встретиться, пообщаться и набраться новых впечатлений от борьбы на дистанции. Каждое воскресенье – новый район. Даже если он не совсем новый. Другие КП – контрольные пункты. Другие варианты движения.

Главная заповедь ориентировщика – не беги быстрее, чем думает твоя голова. Новички соображают очень медленно, мастера спорта – очень быстро и бегут хорошо. В наших соревнованиях принимают участие самые разные спортсмены – от неопытных до чемпионов России. Есть даже своя чемпионка мира – Анастасия Рудная. О её успехах писала наша газета. Около 200 человек боролись за призы по лесу. На старт вышел уникальный спортсмен. Алексей Самолкин. Начал заниматься СО в 1977 году.

Через год в составе сборной Ленинграда он выступил на юниорском чемпионате СССР в г. Сумы, стал десятым в Союзе. С 1979 г. тренировался самостоятельно. В 1986 г. стал мастером спорта по ориентированию и чуть раньше – мастером по «охоте на лис». В 2021 г. дебют на наших соревнованиях. Во время службы в ВС учил ориентированию молодых солдат Анисифорова, Бондаренко, Иванова. Погода пыталась подпортить наши соревнования. «Долгожданный» питерский дождик начался практически с момента старта. Многократная чемпионка Петербурга Ольга Елизарова с улыбкой сказала: «Бежать хорошо». На наших соревнованиях использовалась электронная система отметки SFR, и на финише записанный голос Тани Моргуновой со словами «Поздравляем!» звучал каждый раз, когда отметка была правильной. Грибов в лесу оказалось меньше, чем рассчитывали.

В предыдущие выходные команда «Яркого Мира» отметила четверть века своей судейской практики и 15 лет дружбы со «Всеволожскими вестями». Спасибо Наташеньке и Косте Ильвесу, и Мише Иванову за четкое и грамотное судейство, а также всей дружной команде «Яркого Мира».

28 августа в районе станции Осельки кузьмоловская «Команда 110%» провела очередные соревнования памяти Дмитрия Фатидинова (трагически погиб в марте 2015 г.). Главный судья – Владимир Балясников. Начальник дистанции – Валерий Баркалов. Судьи: Андрей Баркалов, Максим Голубев, Александр Тюленев и Владимир Шумилов. Мемориал Михаила Святкина – в июне 2021 г. отменён из-за пандемии в самый последний момент. Кубок Карельского перешейка за неделю до Мемориала в районе Каменногорска состоялся. Гл. судья – Михаил Малышев.

Ж21А: Рудная Анастасия, Nord West, – 41.30; Елизарова Ольга, «Северный Ветер», – 45.21; Смирнова Кристина, Ингрия МАУ ВЦФКС, – 47.56

М21А: Степанов Дмитрий, Nord West, – 43.12; Игорь Попов, «Белые ночи», – 44.44; Смирнов Никита, «МО Яхрома», – 47.36.

Ж12: Шмедых Вероника, Forest Team, – 18.15; Вердайнен Майя, Кузьмолово, МАУ ВЦФКС, – 18.47; Татаранович Валерия, Stroganova, – 19.59.

М12: Орлов Матвей, «Веста», Приозерск, – 13.18; Теперев Павел, Кузьмолово, «МАУ ВЦФКС», – 15.07; Богдан Марк, Кузьмолово, «МАУ ВЦФКС», – 17.29.