Дети-сироты получили квартиры в Янино

Замечательный подарок – ключи от новой квартиры – получили семь воспитанников детских домов. Недвижимость расположена на Рябиновой улице в Янино.

Счастливых новоселов приехали поздравить глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и руководитель администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий.

– Однокомнатная квартира в динамично развивающемся поселении – отличный стартовый капитал, – поздравляя ребят с новосельем, сказал Андрей Низовский. – Учитесь, развивайтесь, зарабатывайте деньги, создавайте семьи. Хочется, чтобы у вас в жизни началась широкая белая полоса, а все невзгоды остались в прошлом. Надеюсь, что собственные квадратные метры станут основой уверенности и дальнейшего благополучия.

Отметим, что администрация района в этом году приобрела для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, 22 квартиры. Большинство – в новых домах.

– Такие события всегда радуют, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района Вячеслав Кондратьев. – Сейчас решается «жилищный» вопрос еще семи ребят. Надеюсь, что всем новоселам будет здесь комфортно. Сейчас у нас есть возможность выделять жилье в современных домах, коммуникации в которых прослужат еще десятилетия. Инфраструктура вокруг таких объектов постоянно развивается – вокруг строятся спортивные центры, школы и дороги.

Всего обеспечить жилыми помещениями во Всеволожском районе необходимо 86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых. Из семи молодых людей, справивших новоселье в сентябре, двое – воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

– Какая светлая квартира, – делились радостью выпускники уникального учреждения Николай Ульянов и Светлана Дикушина. – Мечты сбываются. Это огромный подарок для нас. Мы так долго ждали этого момента. Впереди приятные хлопоты – нужно обустроить квартиру, создать уютную атмосферу!

Как сказала Светлана: «Даже не верится своим глазам, я прошла такой сложный путь и, наконец, получила ключи от своей собственной квартиры. Это настоящий праздник!»

Ирэн Овсепян

Фото представлено пресс-службой администрации Заневского городского поселения