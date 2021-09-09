Ленинградская панорама: следуя чудесными маршрутами…

Два туристических маршрута по Ленинградской области стали финалистами федерального конкурса «Открой свою Россию». Сейчас проекты продолжают совершенствовать.

В проектную группу 47-го региона вошли представители профильных комитетов — по природным ресурсам и по культуре и туризму, специалисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), информационно-туристского центра Ленобласти и другие местные эксперты в сфере туризма.

Название «Семь чудес Карельского перешейка» говорит само за себя. Маршрут проходит по таким живописным уголкам региона, как Раковые озера, Колтушские высоты, заказники «Гладышевский», «Болото Ламмин-Суо», «Кивипарк».

«Отдыхающие с головой окунутся в удивительную природу Карельского перешейка. Семидневный маршрут интересен тем, что каждый день открывает для туристов новую локацию со своим растительным и животным миром, — рассказывает разработчик проектов-финалистов, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений ВООП Наталья Калягина. — Проходить маршрут туристы будут и пешком, и по воде, и на автомобилях, и на лошадях. Это путешествие надолго останется в памяти и навсегда — в сердце».

Еще один маршрут, вышедший в финал, называется «Виват победам Петра!» и включает исторические места региона, неразрывно связанные с личностью основателя города на Неве. Цели проекта – беречь, приумножать и передавать потомкам память о великом российском императоре и его славных деяниях. Маршрут уникален: подобного нет ни в нашей стране, ни за рубежом.

Всего на конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив, было подано 192 туристических маршрута, охвативших 60 субъектов РФ и восемь федеральных округов — от Калининграда до Сахалина. В финал прошли только 33 маршрута, а это значит, что проекты Ленинградской области стали одними из лучших.

«Попасть в финал было непросто, потому что мы соревновались с такими гигантами природного туризма, как Байкал, Алтай, Дагестан, где данное направление является одним из приоритетных, — делится впечатлениями Наталья Калягина. — В Ленинградской области туризм только развивается, но нам есть куда расти и есть что показать путешественникам. Именно эту идею мы и хотим донести: 47-й регион богат красивейшими местами для отдыха, о которых должен услышать каждый».

Проекты будут дорабатываться до 1 ноября, затем пройдет народное голосование. Предпоследним этапом станет очная предзащита, а церемония награждения победителей состоится 25 ноября.

После доработки ленинградские маршруты станут еще более интересными и захватывающими. У них есть все шансы занять призовые места в конкурсе и стать брендовыми маршрутами не только нашего региона, но и всей России.

Анастасия Иванова