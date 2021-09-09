Первый корпус ЖК «Северный вальс» во Всеволожске получил разрешение на ввод

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод первого корпуса ЖК «Северный вальс», куда заселятся около 500 дольщиков. Для завершения проблемного объекта был привлечен инвестор.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проблемный объект во Всеволожске получил соответствие о проектной документации в конце августа. Теперь обладатели 479 квартир смогут получить долгожданные ключи от нового жилья.

Напомним, что строительством жилого корпуса занималась компания «Петрострой». Согласно плану застройщика жильцы должны были получить свои квартиры еще в 2018 году. Затем срок сдачи переносился.