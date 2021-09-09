Газету «Всеволожские вести» цитируют в государственном издании

В 2021 году завершена публикация 10-томника, который называется «Имена из солдатских медальонов». В нём обнародован список имен и фамилий красноармейцев, которые обнаружены поисковиками в разных уголках России.

10 томов составлены на основе информации, хранящейся в городе Казани, в Межрегиональном информационно-поисковом центре «Отечество». Это – многолетний труд целого коллектива. Издателями 10-томника выступили Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, Российский Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Военно-мемориальный центр Вооруженных сил РФ, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Институт проблем информатики Академии наук Республики Татарстан.

Том 5 и том 9 издания «Имена из солдатских медальонов» посвящён авиаторам, автором выступил Илья Геннадьевич Прокофьев.

Том 5 вышел в 2011 году. Он включает в себя сведения о 186 авиаторах, в том числе – о 10 лётчиках, которые были найдены во Всеволожском районе до 2010 года. Большинство этих находок принадлежит отряду «Невский пятачок», который базируется в Дубровке. Командир – Сергей Мельниченко.

Среди лётчиков, погибших на Дороге жизни, названы: Герой Советского Союза, старший лейтенант 123-го авиационного истребительного полка (иап) Алексей Тихонович Севастьянов, заместитель командира ЗАО 4-го Гвардейского иап ВВС КБФ гвардии капитан Владимир Иванович Петров, заместитель командира 3-го гвиап ВВС КБФ гвардии капитан Александр Фёдорович Мясников (его самолёт по ошибке был сбит своими же красноармейцами, в 2004 году поисковики установили ему памятную табличку, одна из улиц в Невской Дубровке получила название «улица Мясникова»), гвардии капитан 3-го гвиап Дмитрий Прокофьевич Буряк, гвардии лейтенант 3-го гвиап Фёдор Фомич Неделин, командир звена 11-го гиап гвардии старший лейтенант Владимир Сергеевич Богомолов (найден только самолёт, лётчик после падения в 1942 году остался жив), командир звена 12-й отдельной корректировочной авиаэскадрильи младший лейтенант Дмитрий Денисович Мухар, начальник связи 12-й отдельной корректировочной авиаэскадрильи лётчик-наблюдатель лейтенант Иван Иванович Ситник, разведчик разведотдела штаба Ленинградского фронта Д.Д. Пашкова. Упомянутые здесь самолёты в большинстве случаев найдены у посёлка Невская Дубровка или в районе Манушкино.

Особо хочется отметить старшего лейтенанта 102-го гвиап Ивана Михайловича Федотова, останки которого были найдены на Ржевском полигоне. Этот пилот прославился тем, что сбил последний немецкий самолёт над Ленинградом. Причём это произошло, когда блокада была уже прорвана. 8 марта 1945 года И.М. Федотов отправился в тренировочный полёт, и неожиданно увидел след немецкого разведчика Ме-110. И.М. Федотову удалось сбить немцев, экипаж попал к нам в плен. Но в 1946 году, уже в мирное время, И.М. Федотов погиб из-за технической неисправности самолёта. Останки лётчика найдены в Приютино и захоронены в Санкт-Петербургском парке «Сосновка».

Том 9 «Имена из солдатских медальонов» издан в 2019 году. Здесь И.Г. Прокофьев опубликовал сведения о 126 авиаторах, из них 17 найдено во Всеволожском районе. Это – командир эскадрильи 57-го смешанного бомбардировочного авиационного полка капитан Анатолий Владимирович Кожин (найден в Никулясах, захоронен в Мурино), старший политрук 123-го иап Иван Степанович Баранов (останки самолёта найдены в районе аэродрома Углово, но лётчик после падения остался жив и прошёл всю войну), командир эскадрильи 123-го иап старший лейтенант Александр Николаевич Евсеев, гвардии старший лейтенант 18-го гвиап Мириан Иосифович Абрамишвили, командир звена 123-го иап лейтенант Николай Васильевич Мазуренко (найден возле Минулово, захоронен в Углово), пилот отряда связи управления 7-го иак (истребительного авиационного корпуса) старшина Яков Анисимович Бабуров, лейтенант 7-го иак Пётр Акимович Лепеш, младший лейтенант 42-го иап Пётр Григорьевич Печёркин (самолёт потерпел крушение вблизи аэродрома Углово, лётчик остался жив), штурман младший лейтенант 42-го иап Дмитрий Павлович Козолуп (после падения самолёта в 1943 году остался жив), воздушный стрелок-радист старшина 42-го иап Василий Михайлович Литвинов, воздушный стрелок старший сержант 42-го иап Пётр Фёдорович Карнаухов, гвардии сержант 11-го гвиап Евгений Григорьевич Швец, гвардии сержант 15-го гшап Владимир Михайлович Павлов (погиб возле аэродрома Смольный, увековечен на Румболовской горе), гвардии старшина 15-го гшап Кирилл Андреевич Иващенко (после падения в 1943 году остался жив, но погиб в 1944 году, захоронен в Агалатово), старшина 26-й иап Василий Иванович Мурашко (найден в Манушкино, захоронен в посёлке Невская Дубровка). Эти находки были сделаны после 2010 года и принадлежат они по большей части поисковику из посёлка Рахья Михаилу Кельбину с товарищами. Останки самолётов они обнаружили на побережье Ладожского озера, в районе деревень Рахья, Воейково, в урочище Койранкангас, в Приютино.

Фамилии лётчиков в книге расположены в алфавитном порядке, про каждого есть очерк, фотографии иногда – отрывки из писем домой. В числе очерков опубликованы две статьи из газеты «Всеволожские вести». Когда И.Г. Прокофьев представлял младшего лейтенанта 123-го иап Дмитрия Игнатьевича Гуржия, то сообщил, что о нём хорошо написано в газете «Всеволожские вести». И вставил в свою книгу статью Людмилы Однобоковой «Эхо воздушного боя», которая была опубликована в 2013 году. И.Г. Прокофьев подчеркнул, что это статья насыщена информацией. А когда речь пошла про командира звена 44-го иап капитана Александра Ивановича Титовца, то И.Г. Прокофьев вставил публикацию Людмилы Однобоковой «Был сбит самолёт у Приютино» со ссылкой на газету «Всеволожские вести». Напомним, что эта статья выходила двумя частями в 2013 – 2014 годах. В первой части говорилось о том, как Михаил Кельбин нашёл в Приютино останки самолёта, во второй части – как поисковая группа отвозила останки А.И. Титовца на его родину – в Беларусь. Это событие вызвало в Беларуси большой резонанс, о нём был показан видеоролик по государственному Минскому телевидению.

Все 10 томов издания «Имена из солдатских медальонов» можно сейчас найти в интернете.

Соб. инф.