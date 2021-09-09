В Ленобласти ослабляют «антиковидные» ограничения

Сегодня, 9 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал очередное постановление, регламентирующее «антиковидные» ограничения. В частности, отменили требование о вакцинации 80 процентов сотрудников ряда отраслей – вместо этого рекомендовано принять меры для вакцинации.

Согласно официальному документы, упрощен и режим работы МФЦ. Теперь посещать многофункциональные центры Ленинградской области можно без предварительной записи, однако ношение средств индивидуальной защиты обязательно.

Плановая медицинская помощь в условиях дневного стационара во всех ограничительных зонах будет оказываться по единым правилам. Пациенты должны иметь на руках справку о вакцинации или заключение о противопоказаниях к ней, либо подтвердить факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов.