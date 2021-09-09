Во Всеволожске пройдет спартакиада сильных духом

В субботу, 11 сентября, во Всеволожске на улице Шишканя, 1 состоится традиционная «Спартакиада сильных духом». Это спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями проходит ежегодно и собирает участников со всего Всеволожского района.

Регистрация участников будет проходить в день соревнования с 11.00, само мероприятие запланировано на 12.00. Сильных духом спортсменов будет ждать насыщенная программа, лучших из лучших определять в игре бочче, дартсе, шашках и флорболе. Также пройдут соревнования по метанию мяча в цель и «Веселые старты».