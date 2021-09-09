Аграрии Ленобласти приняли участие в выставке-ярмарке «Агрорусь»

300 сельскохозяйственных организаций Ленинградской области приняли участие в юбилейной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь». Наш регион по-прежнему главный её участник – ему даже отводится отдельный день, на котором аграрии представляют свои лучшие достижения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по достоинству оценил продукцию фермерского рынка, затем подписал ряд инвестиционных соглашений, которые помогут сельхозпроизводителям в работе. В рамках новых соглашений поддержат проект «Школа фермеров», увеличат мощности нескольких молочных предприятий, построят сушильный завод для доработки зерновых культур, а также наладят поставку в наш регион белорусской техники.

Объём производства сельхозпродукции в Ленинградской области составил уже почти 47 млрд. рублей с начала года. Мы занимаем лидирующие позиции в России по объему производства молока и яиц. Наша продукция востребована в соседних регионах, а также поставляется на экспорт в другие страны. Заметно вырос интерес к сельскому хозяйству и ветеринарии среди молодежи. В государственный аграрный университет в этом году на 500 бюджетных мест было 4 тысячи заявлений. Вуз тесно сотрудничает с ведущими предприятиями Ленинградской области.

Кстати, сегодня работники хозяйств могут выбрать себе будущих специалистов из нынешних студентов, предложить им темы дипломных работ и впоследствии трудоустроить. На площадке выставки «Агрорусь» также рассказали о преимуществах участия в национальных проектах. Так, например, киришские фермеры с успехом пользуются субсидиями и грантами для развития своих хозяйств.

Впервые в рамках выставки прошел ленинградский конкурс сыроваров. Различные сыры и техника для их производства были представлены в широком разнообразии. Еще одна хорошая новость для покупателей — в этом году завершат формирование Ленинградского торгового дома. Главные товары области вскоре можно будет купить напрямую у сельхозпроизводителей, а не через магазины.