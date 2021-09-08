Янинский стадион пополнился новыми тренажерами

Четыре новых велоэргометра и два силовых снаряда установлены на стадионе в Янино. Также на спортивной площадке в ближайшее время поставят специальный спортивный инвентарь для инвалидов. Оборудование предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

– Жители Заневского поселения активно занимаются спортом, – отметил глава местной администрации Алексей Гердий. Он заодно вручил золотые и серебряные значки «ГТО» пятерым отличникам физической подготовки в разных возрастных категориях. – Наш стадион постоянно обустраивается. В том числе благодаря депутатам, которые оказывают поддержку. В поселении показывают хорошие результаты по развитию физической культуры и спорта.

После того как были вручены отличительные значки, на новом инвентаре провели пробную тренировку и мастер-класс по игре в бочче.

Ирэн Овсепян

Фото представлено пресс-службой администрации Заневского поселения