Ленинградская панорама: императрица областной сцены

Ольга Самошина — заслуженная артистка России, недавно награжденная медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — о ленинградском зрителе и о том, что дает силы для творчества.

— Тридцать лет я служу в Театре «На Литейном» — хотя он и находится в Петербурге, это театр Ленинградской области. В 1990 году его режиссер Геннадий Тростянецкий сделал мне потрясающее предложение — сыграть Екатерину Великую в одноименном спектакле по пьесе Бернарда Шоу. Я тогда играла в Театре имени Комиссаржевской, мне там нравилось. Но ради такой роли согласилась уйти.

Так началось чудесное время: я получала роли, о которых можно было только мечтать. И прежде всего имею в виду Екатерину Вторую. Императорская тема позже продолжилась для меня в кино — в сериале «Пером и шпагой» я сыграла Елизавету Петровну.

Главная задача Театра «На Литейном» — нести театральное искусство зрителю Ленинградской области. Мы много играем на выезде, на сценах дворцов и домов культуры самых разных населенных пунктов региона. Я с удовольствием езжу со спектаклями по ленинградской земле. Никогда не ранжирую площадки, какими бы они ни были по размеру и где бы ни находились. Есть сцена, есть зрители в зале. Их чувства, их отдача — вот главное для актера.

География вообще не имеет значения. Помню, в 1993 году наш театр блистательно гастролировал в США. Выступления прошли на высшем уровне! Едва вернувшись, мы поехали в Тихвин. Накал эмоций, чувство единения с залом в Ленобласти ничуть не уступали пережитым в Америке. У нас тонкий, чуткий зритель. Играть для него — счастье!

У меня есть проверенный способ восстановиться, получить запас энергии для работы над ролью — отправиться на дачу. Там, под Лугой, — мое место силы. Меня вдохновляют дивные просторы, озера, луга. При каждой возможности выбираемся туда всей семьей. Мечтаю бывать там почаще.