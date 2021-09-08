Губернатору Ленобласти присвоено звание почетного гражданина Всеволожского района

На внеочередном заседании совета депутатов Всеволожского района, проходившем 7 сентября под председательством главы района Вячеслава Кондратьева, депутаты единогласно приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко.

Также в этот день было принято решение наградить Почётной грамотой Совета депутатов Всеволожского района главного врача Всеволожской больницы Константина Шипачева, начальника УМВД России по Всеволожскому району Анатолия Иогана, Всеволожского городского прокурора Игоря Грищука и председателя Всеволожского городского суда Ларису Сухарникову.

Напомним, что в июне на выездном заседании совета депутатов Всеволожского района народные избранники утвердили решение о присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» двум жителям – Евгению Яшину и Роману Гуцу.