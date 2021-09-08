В Ленобласти стартовал фестиваль средств массовой информации

8 сентября стартовал XXIV фестиваль средств массовой информации Ленинградской области. Репортеры областных газет и телевидения, а также ленинградские блогеры собрались в отеле Райвола, который находится в поселке Рощино Выборгского района.

В первый день на мероприятии собралось около 170 человек. Фестиваль запланирован на три дня, с 8 по 10 сентября. За это время журналисты будут общаться между собой и участвовать в дискуссиях. В частности будут говорить о том, как традиционным СМИ выжить в непростом царстве цифровых технологий, когда в новостных СМИ уже начали работать роботы.

8 сентября старт фестивалю дал председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Везерякин. На 10 сентября запланирована встреча с другими представителями правительства Ленинградской области.

Людмила Однобокова