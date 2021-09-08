Во Всеволожске прошла памятная акция в честь 80-летия начала блокады Ленинграда

Сегодня, 8 сентября, на Румболовской горе вспоминали, как началась блокада и как встретил ее Ленинград. В торжественной памятной акции приняли участие всеволожские ветераны, представители органов местного самоуправления, учащиеся и жители района.

К присутствующим обратились: заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук, председатель районной общественной организации «Общество «Блокадный детский дом» Роза Субботина и ветеран Великой Отечественной войны, прошедший все тяготы блокады, свидетель тех трагических событий Олег Козельский.

Прозвучали подобающие моменту стихи и песни военных лет, были исполнены театрализованные представления. После панихиды и минуты молчания к памятнику легли живые цветы от правительства Ленинградской области, совета депутатов и администрации района, общественных организаций, блокадников и жителей Всеволожска.

Отметим, что 12 сентября в 12.00 на 45 км Дороги жизни (братское воинское захоронение «Ладожский курган») состоится Районная патриотическая акция «Дорогой жизни шел к нам хлеб», посвященная 80-й годовщине начала действия водной трассы Дороги жизни. Мероприятие организует и проводит Отдел культуры администрации Всеволожского района.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР