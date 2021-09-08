Во Всеволожске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

В последние выходные месяца, 25 и 26 сентября, с 09.00 до 18.00, во Всеволожске на Юбилейной площади будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка. Представить свою продукцию приедут предприниматели из самых дальних уголков Ленинградской области, а также из других регионов страны.

Уже ставшая традиционной сельскохозяйственная ярмарка с каждым годом набирает обороты. Свою лучшую продукцию представляют как крупные агрохолдинги и племенные заводы, так и индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства. Ну а творческие коллективы района помогут поддержать праздничную атмосферу.

Напомним, что на время проведения ярмарки будет введено прекращение движения транспорта по Всеволожскому проспекту. Проезд перекрывается от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом.