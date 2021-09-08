Более тысячи избирательных комиссий Ленобласти начали работу

Сегодня, 8 сентября, начинают работать 1004 участковых избирательных комиссии Ленинградской области (УИК), в состав которых входят почти десять тысяч человек.

На следующей неделе, с 17 по 19 сентября, жители 47-го региона примут участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

– Организация и проведение выборов любого уровня очень сложный, ответственный и напряженный процесс, который предъявляет максимальные требования к работе организаторов выборов, – отмечает глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. – Задача всего многотысячного актива организаторов выборов – организовать и провести парламентские выборы в строгом соответствии с законом, максимально открыто и гласно.

Отметим, что жители и гости региона могут подать заявление на голосование по месту нахождения. Документы о голосовании не по месту регистрации будут приниматься с 8 по 13 сентября по установленному графику. Кроме того, жители региона, которые по уважительной причине не могут явиться на избирательный участок, могут проголосовать на дому. К подобным причинам относятся инвалидность, состояние здоровья или необходимость ухода за нуждающимися лицами.

Более подробная информация доступна на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области.