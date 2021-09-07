«Ты моя родная Агрорусь, я еще не раз к тебе вернусь!»

В очередной, уже 30-й, раз выставка-ярмарка «Агрорусь» раскрыла свои просторы для земледельцев и садоводов, опытнейших сельхозпроизводителей и начинающих фермеров, предпринимателей большого заводского масштаба и только что пришедших на рынок самозанятых граждан, производящих в малых количествах какой-либо эксклюзив. И, конечно, это долгожданное событие для жителей города на Неве, которое существует в лучших ярмарочных традициях: посетителей и многочисленных гостей радует не только разнообразие торговых рядов, но и замечательные артисты.

Талантливо представить гостям в КВЦ «Экспофорума» свой любимый район в День Ленинградской области – дело чести. Слова, вынесенные в заголовок этих заметок – как раз из песни, написанной всеволожскими артистами для презентации экспозиции района.

Наши радости – большие и малые

После того, как отгремел этот наш самодеятельный гимн, как губернатор 47-го региона преломил украшенный колосьями и цветами фирменный каравай «Росхлебпродторга» (мы его знаем просто как «Кузьмоловский хлеб»), мы поговорили с главными специалистами по «борщевому набору» в нашем районе.

Инга Маслова, начальник управления по экономике, и Екатерина Ковторова, которая возглавляет отдел развития сельхозпроизводства, малого и среднего предпринимательства, в один голос заявили, что проблема эта во многом надуманная и искусственная, и Всеволожский район не страдает по поводу свеклы и морковки, а по производству грибов – вообще лидер всего Северо-Запада. Впрочем, как и по многим другим позициям, нам есть чем гордиться.

– Агрорусь – это выставка-долгожитель, и ею гордится за весь наш регион, – говорит Ирина Сергеевна Маслова. – Она старейшая в России, сохранившая свои традиции с 1991 года, ровесница новой России. И это единственная в стране выставка-ярмарка, имеющая признание двух отраслевых союзов – я имею в виду Всемирную Ассоциацию выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. Поэтому участие в такой ярмарке – престижно. Нам есть что показать: традиционно ЗАО «Госплемзавод «Приневское», «Выборжец» «Бугры», «Пригородный» – крупнейшие и старейшие сельхозпроизводители Северо-Запада представляют разнообразную продукцию растениеводства и молочного животноводства. Вы только что видели настоящее произведение искусства талантливых пекарей предприятия «Росхлебпродторга» – чудо-каравай. Но это не только выставочные образцы, – «Кузьмоловский хлеб» для нас звучит привычнее, и этот бренд известен своим новаторским подходом к нашему такому исконно русскому продукту, как хлеб. У них чуть ли не 50 сортов хлебобулочных изделий, начиная от ватрушек и завершая хлебом с тыквой, с семечками, орехами, изюмом, тмином и т.д.

Одним из новых предприятий, которые радуют потребителей, стали «Дары природы». Они выращивают разнообразные томаты, в том числе сорта черри, – у них огромные объемы производства, они производят прекрасную, экологические чистую продукцию. Притом в больших объемах. А в малых объемах своей эксклюзивной продукции представлено известное во Всеволожском районе «Молочко», это фермерское хозяйство замечательного Гаро Мнацаканяна. Мы гордимся достижениями местного сыродела Сергея Остапова, основателя сырного производства «Деревня». На последнем Всероссийском конкурсе сыроделов они опять взяли все призовые места.

Трансформация еды

И если учитывать, что концепция проекта «Агрорусь» сегодняшнего дня звучит именно так: «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности», – как никогда актуальна тема повышения качества продукции растениеводства и животноводства. В том числе и об этом мы говорили с главой администрации Всеволожского района А.А. Низовским.

– На самом деле в нашем районе есть полный спектр сельхозпродукции – на все вкусы и запросы. Одно только «Приневское», которым руководит Мухажир Этуев, способно обеспечить и наш район, и соседей в полной мере тем самым «борщевым набором», о котором нынче так много говорят. И хотя тех самых «лишних гектаров» у нашего района, одного из самых многонаселенных районов в России, как известно, нет, наши аграрии находят выход. Это понятно, что у нас типичная судьба пригородного района, столь тесно примыкающего к огромному мегаполису, – бывший совхозные поля уходят под новые застройки. Но аграрии идут на такой компромисс: продав, допустим, три гектара земли, они покупают в отдаленном районе – том же Лодейнопольском, угодья под кормовые культуры. И стратегически это верно. Я могу сказать, что и «Бугры», и «Приневское» таким образом вышли из положения. Это говорит о том, что люди остаются преданными земле, понимая правильно свою задачу: их дело – кормить народ. Такие люди всегда нужны.

– А еще есть спрос на таланты, способные создать нечто новое, – дополнила наш диалог Е.А. Ковторова. – И если вы обратили внимание, какие необычные и красивые у нас нынче стеллажи, то это дело рук нашего предпринимателя Евгения Лысенко. В «Инстаграме» он себя так и представляет: «РукаРУк», и он очень помог нам нынче в оформлении нашей выставочной экспозиции. Он наш «стартовик». То есть только в этом году сделал свой «стартап» в бизнесе, получив субсидию на организацию своего дела. Поразят вас и удивительные пряники, которые изготавливает Наталья Куракина. Наталья Геннадьевна из новой плеяды мастеров, которых мы называем «самозанятыми», и ее пряничные букеты и пряники-сувениры – настоящие произведения искусства. Такие и на свадьбу подарить можно, и на день рождения.

На самом деле замечательных подарков на 30-летний юбилей ярмарки «Агрорусь» было множество: впервые прошло уникальное мероприятие – открытие «Школы фермеров»; совместно с Санкт-Петербургским аграрным университетом состоялась торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников в формате «День первокурсника»; опять же – впервые был конкурс-фестиваль «Сырная ассамблея» и «Каравай – наш хлебный край». Традиционно при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства организовали отраслевой конкурс «Золотая медаль», определивший самые лучшие, самые качественные и вкусные товары и продукты. Не менее ста соискателей приняли в нем участие. И, конечно, ярмарка – это не только стартовая площадка для всего нового, это еще и круглые столы ученых (их прошло не менее 35), это дискуссионный клуб и договорные соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. Их было подписано не менее шести. Но на этом хорошие новости не заканчиваются.

В интервью СМИ губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко подчеркнул:

– За последние десять лет хозяйство Ленинградской области пережило огромную трансформацию. Мы используем самые передовые технологии: и отечественные, и зарубежные. Не случайно, когда оценивают потенциал АПК Ленинградской области, подчеркивают, что это один из самых высокотехнологичных и эффективных комплексов РФ. И для нас выставка-ярмарка «Агрорусь» – это возможность хотя бы раз в год показать и петербуржцам, и всем гостям из других регионов все то, чем гордится Ленинградская область, начиная от овощей и заканчивая уже сложными продуктами, способными соперничать с лучшими зарубежными образцами, а то и превосходить их. Должен сказать, что для нас очень важно не только производить качественную продукцию, но и как можно быстрее доставлять и продавать ее на рынках Санкт-Петербурга. Сейчас прошел по рядам, посмотрел на тот самый борщевой набор, который так нехорошо поразил нас нынешним летом. А здесь все по 30 рублей: и морковка, и свекла, и картошка. Потому что продажа – напрямую от селян. Без всяких перекупщиков и накруток. Поэтому очень важно, чтобы мы налаживали кооперационные связи. Не случайно мы в этом году завершаем формирование Ленинградского Торгового Дома, который через интернет-площадку будет продавать и давать возможность напрямую покупать продукцию у производителей. И неважно – крупное это предприятие, семейная ферма или индивидуальный предприниматель.

Ну что ж, – как говорится, в добрый путь! До свидания, Агрорусь! Мы ещё вернемся.

Подготовила Татьяна Трубачева

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