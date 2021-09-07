Отопительный сезон в Ленобласти начнется раньше

В первую очередь периодическое протапливание начнется в детских садах, школах и больницах Ленинградской области. Конкретные даты начала и завершения отопительного сезона установят органы местного самоуправления.

Согласно нормативам, к периодическому протапливанию помещений приступают, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Однако, как сообщает пресс-служба областного правительства, в 47-м регионе решили не дожидаться похолодания «по нормативу» и направить в районы рекомендации по началу отопительного сезона.

Как обычно, первыми теплые батареи получат социальные объекты – школы, детские сады и больницы. Затем тепло отправится в жилые дома и производственные здания. Как отметили в региональном комитете по транспорту и топливно-энергетическому комплексу, готовность объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодняшний день превышает 90%.

Тем временем синоптики обещают жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области холодный сентябрь. По словам экспертов, температура не будет превышать среднестатистической нормы, да и на так называемое «бабье лето» рассчитывать не приходится. Впрочем, первых морозов ждать тоже не приходится. Во всяком случае в первой половине месяца.