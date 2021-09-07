Ленинградская панорама: законы улицы для детей
С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.
Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите дорогу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. Постоянно напоминайте ребятам о необходимости соблюдения ПДД и разъясните им эти правила.
Правила для пешеходов
- Самое безопасное место для пешехода — оборудованное светофором. Переходить дорогу можно только при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транспортных средств.
- Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам или на перекрестках. Идти через проезжую часть следует под прямым углом, только так можно полностью контролировать движение транспорта.
- Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобильный телефон.
- Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
- Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно навстречу движению транспортных средств.
Правила езды на велосипеде
- Маленькие дети всегда должны кататься под присмотром взрослых.
- Перед поездкой нужно проверить давление в шинах, натяжение цепи, работу тормозов и руля.
- Чтобы обезопасить себя в случае падения, важно использовать средства защиты: велошлем, наколенники, налокотники.
- До 14 лет можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для движения людей.
- В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде и велосипеде.
- При переходе через дорогу велосипедист должен спешиться.
Правила использования СИМ
СИМ — это современные средства индивидуальной мобильности, к которым относятся гироскутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, скейтборды, самокаты. С точки зрения ПДД человек, передвигающийся на подобных средствах, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.
При использовании СИМ важно:
- применять защитную экипировку и световозвращающие элементы;
- сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно;
- стараться не кататься в узких пространствах, а также при большом скоплении людей.
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области