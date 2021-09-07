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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: законы улицы для детей

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С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите дорогу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. Постоянно напоминайте ребятам о необходимости соблюдения ПДД и разъясните им эти правила.

Правила для пешеходов

  • Самое безопасное место для пешехода — оборудованное светофором. Переходить дорогу можно только при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транспортных средств.
  • Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам или на перекрестках. Идти через проезжую часть следует под прямым углом, только так можно полностью контролировать движение транспорта.
  • Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобильный телефон.
  • Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
  • Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно навстречу движению транспортных средств.

Правила езды на велосипеде

  • Маленькие дети всегда должны кататься под присмотром взрослых.
  • Перед поездкой нужно проверить давление в шинах, натяжение цепи, работу тормозов и руля.
  • Чтобы обезопасить себя в случае падения, важно использовать средства защиты: велошлем, наколенники, налокотники.
  • До 14 лет можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для движения людей.
  • В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде и велосипеде.
  • При переходе через дорогу велосипедист должен спешиться.

Правила использования СИМ

СИМ — это современные средства индивидуальной мобильности, к которым относятся гироскутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, скейт­борды, самокаты. С точки зрения ПДД человек, передвигающийся на подобных средствах, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.

При использовании СИМ важно:

  • применять защитную экипировку и световозвращающие элементы;
  • сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно;
  • стараться не кататься в узких пространствах, а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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