Ленинградская панорама: законы улицы для детей

С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите дорогу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. Постоянно напоминайте ребятам о необходимости соблюдения ПДД и разъясните им эти правила.

Правила для пешеходов

Самое безопасное место для пешехода — оборудованное светофором. Переходить дорогу можно только при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транспортных средств.

Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам или на перекрестках. Идти через проезжую часть следует под прямым углом, только так можно полностью контролировать движение транспорта.

Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобильный телефон.

Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.

Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно навстречу движению транспортных средств.

Правила езды на велосипеде

Маленькие дети всегда должны кататься под присмотром взрослых.

Перед поездкой нужно проверить давление в шинах, натяжение цепи, работу тормозов и руля.

Чтобы обезопасить себя в случае падения, важно использовать средства защиты: велошлем, наколенники, налокотники.

До 14 лет можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для движения людей.

В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде и велосипеде.

При переходе через дорогу велосипедист должен спешиться.

Правила использования СИМ

СИМ — это современные средства индивидуальной мобильности, к которым относятся гироскутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, скейт­борды, самокаты. С точки зрения ПДД человек, передвигающийся на подобных средствах, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.

При использовании СИМ важно:

применять защитную экипировку и световозвращающие элементы;

сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно;

стараться не кататься в узких пространствах, а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области