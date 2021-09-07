Город Мурино отметил свой день рождения по-спортивному

В минувшую субботу, 4 сентября, город Мурино отметил свою 272-ю годовщину со дня основания. Напомним читателям, что почти три века назад здесь было построено имение дворянского рода Воронцовых, и по сей день в местной топонимике остались напоминания о прежних владельцах здешних земель.

К слову, ко Дню города администрацией Муринского поселения был снят познавательный фильм об истории и современности одного из самых молодых городов Ленинградской области – свой статус он получил в апреле 2019 года.

Сегодня Мурино – самый густонаселенный город во Всеволожском районе и второй по численности во всем 47-м регионе. Только по официальным данным, здесь проживает около 80 тысяч человек, фактически же городское население насчитывает свыше 100 тысяч человек. Высокие темпы жилищного строительства обеспечивают постоянный приток новоселов, а развитие социальной инфраструктуры делает Мурино привлекательным местом для комфортной жизни вблизи крупного мегаполиса – Санкт-Петербурга.

Празднование Дня города проходило сразу на нескольких площадках. Уже в 11 часов в зоне отдыха «Школьный спуск» стартовала увлекательная детская игровая программа «Осенний переполох». Ребят ожидали веселые конкурсы, подвижные игры под руководством аниматоров, интересные мастер-классы «Мурино – город талантов» и «Мурино – город мастеров», а также химическое шоу. В это же время по городским улицам прокатилась развлекательная программа для малышей «Мой маленький дворик», которая охватила не только Мурино, но и деревню Лаврики.

На бульваре Менделеева, рядом с памятником великому ученому, организаторы праздника установили фотобудку, где каждый желающий мог бесплатно сфотографироваться, а местные волонтеры раздавали горожанам памятные флажки и браслеты с городской символикой.

Особое место в программе праздника занял ставший уже традиционным турнир по мини-футболу на Кубок Главы администрации, который завершился товарищеским матчем со сборной ветеранов легендарной футбольной команды «Зенит». Звездную команду возглавил в прошлом прославленный футболист, обладатель Кубка премьер-лиги России, а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин.

«Очень здорово, что большие городские праздники становятся праздниками спорта в целом, и футбола в частности. Кроме того, мы видим, что молодые люди с удовольствием собирают любительские команды, принимают участие в местных соревнованиях, и не только ради победы, но и чтобы активно и полезно провести выходные, пообщаться с единомышленниками, – отметил Алексей Игонин. – Приятно, что в таких быстрорастущих городах, как Мурино, эта тенденция прослеживается особенно явно».

Также депутат областного ЗакСа обратил внимание на то, что ежегодно в городе Мурино появляется несколько футбольных, баскетбольных, гимнастических площадок, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

Основные тожества прошли на Екатерининской улице в микрорайоне Западное Мурино. Жителей и гостей города тепло поздравили глава МО «Муринское городское поселение» Дмитрий Кузьмин и глава администрации Алексей Белов.

«Наш город очень быстро и стремительно развивается, – отметил в своем выступлении Дмитрий Кузьмин. – В Мурино на постоянное место жительства люди приезжают со всех уголков страны, и каждый дает свою оценку тому, как выглядит город и насколько комфортно здесь жить. Поэтому совет депутатов в своей работе ставит во главу угла интересы жителей. В первую очередь нас заботят такие вопросы, как благоустройство, озеленение, экология, транспортная доступность, общественная безопасность, здоровье граждан. Муниципалитет совместно с правительством Ленинградской области уже реализует многие программы и проекты в этом направлении. И дальше, шаг за шагом, мы будем решать городские проблемы, опираясь на мнение горожан».

В рамках празднования Дня города прошла церемония вручения грамот от губернатора Ленинградской области участникам спортивных соревнований и организаторам школьной спартакиады.

В зрелищной программе праздника приняли участие музыкальные коллективы и известные исполнители, в числе которых были согревающий душу живым исполнением вокально-инструментальный ансамбль «Пролетарское танго» и скрипач-виртуоз Виктор Лайт. Собравшихся на площади у фонтана жителей также приветствовал уличный театр «АспектР», устроивший выставку живых скульптур и настоящее перфоманс-шествие по городским улицам. Украшением праздника стала музыкальная программа в исполнении духового оркестра, а финальным аккордом прозвучал красочный фейерверк.

Светлана Завадская

Фото Светланы Усик