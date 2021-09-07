В Ленобласти выберут лучшего таксиста

В Ленинградской области 22 сентября пройдет региональный этап IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к участию приглашаются водители таксопарков или ИП с разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Минимальный стаж работы – три года. При этом участники не должны иметь грубых нарушений ПДД за последний год. Заявки на участие принимаются на сайте https://russia-driver.taxi/

Отметим, что конкурс направлен на повышение престижа профессии таксиста, улучшение качества перевозок пассажиров и пропаганду безопасного вождения. В прошлом году лучшим таксистом страны был признан наш земляк, житель Новодевяткинского поселения Алексей Стебо.

Одним из самых запоминающихся конкурсных испытаний прошлого года стала проверка плавности вождения. На крышу легкового автомобиля ставили граненый стакан, наполненный водой, и водитель должен был проехать трассу, «удержав» стакан.